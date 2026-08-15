Gewitterwarnung am Sonntag in Österreich: Was uns erwartet, wo es kracht

Am Sonntag, 16. August 2026, stehen in Österreich einmal mehr Hitze im Osten und Nordosten und Gewitter in der Westhälfte Österreichs bzw. vor allem im und um das Bergland am Wetter-Plan. Es wird auch vor beidem gewarnt.

Am Sonntag sind in Teilen Österreichs wieder Gewitter möglich, es wird auch gewarnt.

Am Sonntag sind in Teilen Österreichs wieder Gewitter möglich, es wird auch gewarnt.

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen das Wetter schon oft so war, macht auch der Sonntag, 16. August 2026, keine Ausnahme: Im Osten wird es größtenteils sonnig und heiß sein, später auch bewölkt sein, im Westen und im Bergland am Nachmittag dann gewittrig. Und das alles, bevor sich das Wetter dann komplett ändert, am Montag zieht nämlich eine Kaltfront über Österreich hinweg und bringt eine spürbare Abkühlung mit sich. Alles dazu auch hier: Gewitter, Kaltfront: Österreich steht Wettersturz bevor.

Lokale Schauer in Teilen Österreichs schon am Vormittag möglich

Dabei startet der Sonntag im Westen und Norden bereits mit ein paar Wolken, bereits am Vormittag sind hier auch lokale Schauer möglich, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Weiter im Osten und Süden scheint die Sonne noch länger ungetrübt. Im Tagesverlauf ziehen dann ostwärts und von den Bergen ausgehend Quellwolken auf, die Schauer- und Gewitterneigung „vor allem über dem Berg- und Hügelland“ steigt dann deutlich an, so die Experten weiter. Abseits der Berge könnte man größtenteils trocken durch den Tag kommen.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Örtlich Starkregen und/oder Gewitter möglich“

Seitens der GeoSphere Austria warnt man am Sonntag auch vor den Gewittern im und um das Bergland. Dazu heißt es in der Warnung: „In der labil geschichteten Luftmasse bilden sich am Nachmittag und Abend Gewitter. Dabei sind örtlich Starkregen und/oder Gewitter möglich.“ Auch seitens der österreichischen Unwetterzentrale spricht man für den Alpenraum von „Schauern und Gewittern, die vereinzelt auch auf den Südosten übergreifen können“. Wo gewarnt wird, könnt ihr in der folgenden Abbildung sehen.

©GeoSphere Austria In diesen Regionen wird am Sonntag in Österreich vor Gewittern gewarnt.

Bis zu 37 Grad und Hitzewarnung am Sonntag in Österreich

Bei unter anderem im Donauraum am Nachmittag lebhaft auffrischendem Wind liegen die Höchsttemperaturen am Sonntag bei 28 bis 37 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten erwartet werden. Dort wird dementsprechend auch stellenweise mit der orangen (zweithöchste) Warnstufe gewarnt. Für große Teile Restösterreichs gilt eine gelbe Warnung. In der Früh liegen die Temperaturen übrigens noch bei zehn bis 21 Grad.