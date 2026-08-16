Millionen Österreicher müssen bis 2033 ihren Führerschein tauschen

Eine EU-Verordnung macht es notwendig, dass der alte, bei vielen Menschen hierzulande beliebte Papierführerschein in rosa in den kommenden Jahren getauscht werden muss. Was ihr jetzt alles wissen müsst.

Der Stichtag ist zwar noch einige Jahre in der Zukunft, dennoch müssen bis 19. Jänner 2033 alle alten, rosa Führerscheine getauscht werden. Ab dann gelten nämlich durch eine EU-Verordnung nur noch die neuen Scheckkarten-Führerscheine. Und wer glaubt, dass es sich bei den rosa Papierscheinen um ein Randphänomen handelt, das es in Österreich kaum noch gibt, der irrt. Tatsächlich dürfte sogar noch knapp ein Drittel aller Führerscheine hierzulande rosa sein.

©5 Minuten Diese Führerscheine aus Papier laufen in Österreich in den kommenden Jahren ab.

Auch Scheckkarten-Scheine mit Ausstellungsdatum vor dem 19. Jänner 2013 betroffen

Von den 7,5 Millionen Führerscheinen, die in Österreich aktuell in etwa ausgestellt sind, dürften nämlich rund 2,5 Millionen noch im Papierformat im Umlauf sein. Ablaufdatum gibt es eigentlich keines, bis 2033 muss er nun dennoch umgetauscht werden. Betroffen vom notwendigen Umtausch in den kommenden Jahren sind übrigens nicht nur Papierführerscheinbesitzer sondern auch jene Menschen, die einen Scheckkarten-Schein vor dem 19. Jänner 2013 bekommen haben. Das liegt daran, dass Führerscheine, die danach ausgestellt worden sind, EU-weit einheitlich sind – und sich dementsprechend durch spezielle Kartenelemente und Sicherheitsmerkmale auszeichnet.

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Keine Umtauschpflicht, warum man betroffene Scheine schon vorher wechseln sollte

Bis 2033 darf man die Papier- oder älteren Scheckkarten-Führerscheine übrigens nur dann weiter in Verwendung haben, wenn erstens kein früheres Ablaufdatum vermerkt ist und zweitens Name und Daten im Dokument noch lesbar und der Besitzer auf dem Foto einwandfrei wiedererkennbar ist. Eine Umtauschpflicht vor dem 19. Jänner 2033 besteht übrigens nicht, freiwillig kann man das aber freilich auch schon früher machen. Und das sollte man eventuell auch andenken. Nicht nur weil der Andrang in Richtung Fristende immer besonders groß ist, sondern auch weil sich die Kosten in den kommenden Jahren erhöhen könnten (von aktuell 73 Euro für eine Duplikatausstellung), berichtet der ORF.

Neue Führerscheine 15 Jahre lang gültig

Eine 5 Minuten-Leserin, die selbst noch einen rosa Papierschein besitzt, meint im Gespräch mit der Redaktion, dass sie es schade findet, dass das Papierdokument langsam verschwindet und auch sie selbst ihn hergeben müsse. Sie sei auf ihrem Führerscheinfoto 17 Jahre alt – das war vor über 30 Jahren. Apropos Frist: Neue Führerscheine sind übrigens nur noch 15 Jahre lang gültig, danach muss die Frist verlängert werden. „Anlässlich der Fristverlängerung finden im Regelfall keine ärztlichen Untersuchungen oder Fahrprüfungen statt“, heißt es dazu auf oesterreich.gv.at.