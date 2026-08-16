Sturm, Starkregen und Hagel: Warnstufe rot in drei Bundesländern
Eine heftige Gewitterfront zieht aktuell über Österreich. Für Teile Kärntens, Salzburg sowie der Steiermark wurde vonseiten der UZW bereits die rote Warnstufe ausgerufen.
Wie bereits im Vorfeld angekündigt, steigt die Gefahr von Schauern und Gewittern am Sonntagnachmittag deutlich an. Dunkle Wolken ziehen über das Land; bringen zum Teil ungemütliche Wetterbedinungen mit sich. Das bestätigen auch die Meteorologen der Geosphere Austria: „In der labil geschichteten Luftmasse bilden sich am Nachmittag und Abend Gewitter. Dabei sind örtlich Starkregen und/oder Sturmböen möglich.“
Warnstufe rot
Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale wurde für drei Bundesländer sogar rote Wetterwarnung ausgerufen. Betroffen sind Regionen in Kärnten, Salzburg sowie der Steiermark. Auch in Niederösterreich und Tirol kann es ungemütlich werden. Hier gilt teils Warnstufe Orange.
In diesen Bezirken gilt Warnstufe Rot:
Kärnten
- St. Veit an der Glan
- Spittal an der Drau
- Wolfsberg
- Feldkirchen
Steiermark
- Murtal
- Voitsberg
- Murau
Salzburg
- Tamsweg