Sturm, Starkregen und Hagel: Warnstufe rot in drei Bundesländern

Eine heftige Gewitterfront zieht aktuell über Österreich. Für Teile Kärntens, Salzburg sowie der Steiermark wurde vonseiten der UZW bereits die rote Warnstufe ausgerufen.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, steigt die Gefahr von Schauern und Gewittern am Sonntagnachmittag deutlich an. Dunkle Wolken ziehen über das Land; bringen zum Teil ungemütliche Wetterbedinungen mit sich. Das bestätigen auch die Meteorologen der Geosphere Austria: „In der labil geschichteten Luftmasse bilden sich am Nachmittag und Abend Gewitter. Dabei sind örtlich Starkregen und/oder Sturmböen möglich.“

©Geosphere Austria Eine Gewitterfront zieht über Österreich.

Warnstufe rot

Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale wurde für drei Bundesländer sogar rote Wetterwarnung ausgerufen. Betroffen sind Regionen in Kärnten, Salzburg sowie der Steiermark. Auch in Niederösterreich und Tirol kann es ungemütlich werden. Hier gilt teils Warnstufe Orange.

©UWZ In einigen österreichischen Regionen gilt Warnstufe rot.

In diesen Bezirken gilt Warnstufe Rot: Kärnten St. Veit an der Glan

Spittal an der Drau

Wolfsberg

Feldkirchen Steiermark Murtal

Voitsberg

Murau Salzburg Tamsweg

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert