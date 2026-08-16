Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & UWZ
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Blitz und die Warnliste der UWZ.
Dunkle Gewitterwolken ziehen derzeit über Österreich hinweg.
Österreich
16/08/2026
Wetterwarnung

Sturm, Starkregen und Hagel: Warnstufe rot in drei Bundesländern

Eine heftige Gewitterfront zieht aktuell über Österreich. Für Teile Kärntens, Salzburg sowie der Steiermark wurde vonseiten der UZW bereits die rote Warnstufe ausgerufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, steigt die Gefahr von Schauern und Gewittern am Sonntagnachmittag deutlich an. Dunkle Wolken ziehen über das Land; bringen zum Teil ungemütliche Wetterbedinungen mit sich. Das bestätigen auch die Meteorologen der Geosphere Austria: „In der labil geschichteten Luftmasse bilden sich am Nachmittag und Abend Gewitter. Dabei sind örtlich Starkregen und/oder Sturmböen möglich.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Warnkarte der Geosphere Austria.
©Geosphere Austria
Eine Gewitterfront zieht über Österreich.

Warnstufe rot

Vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale wurde für drei Bundesländer sogar rote Wetterwarnung ausgerufen. Betroffen sind Regionen in Kärnten, Salzburg sowie der Steiermark. Auch in Niederösterreich und Tirol kann es ungemütlich werden. Hier gilt teils Warnstufe Orange.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Warnkarte der UWZ.
©UWZ
In einigen österreichischen Regionen gilt Warnstufe rot.

In diesen Bezirken gilt Warnstufe Rot:

Kärnten

  • St. Veit an der Glan
  • Spittal an der Drau
  • Wolfsberg
  • Feldkirchen

Steiermark

  • Murtal
  • Voitsberg
  • Murau

Salzburg

  • Tamsweg
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at