Kaltfront erreicht Österreich: Wo jetzt Gewitter und Starkregen drohen

Eine Kaltfront sorgt am Montag in Österreich für einen turbulenten Start in die neue Woche. Gewitter und örtlicher Starkregen ziehen auf, während es im Osten und Südosten noch einmal bis zu 30 Grad warm wird.

Österreich muss sich zum Start in die neue Woche auf einen Wetterumschwung einstellen. Eine aus Nordwesten kommende Kaltfront bringt am Montag in weiten Teilen des Landes Regen, Regenschauer und Gewitter. Lokal ist laut GeoSphere Austria auch mit Starkregen zu rechnen. Im Osten und Südosten hält sich das sommerliche Wetter am längsten.

Kaltfront zieht aus Nordwesten herein

Bereits von den frühen Morgenstunden an wechseln sich am Montag Wolken und sonnige Abschnitte ab. Gleichzeitig breiten sich mit der Kaltfront Niederschläge und Gewitter über Österreich aus. Grundsätzlich muss laut GeoSphere im gesamten Bundesgebiet mit Regen, Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Regional können die Niederschläge auch kräftiger ausfallen.

Starkregen besonders im Westen möglich

Örtlich besteht am Montag die Gefahr von Starkregen. Besonders betroffen davon können die Regionen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich sein. Hier macht sich der Wetterumschwung früher und deutlicher bemerkbar. Begleitet wird die Kaltfront von schwachem bis mäßigem Wind aus westlichen Richtungen. An der Alpennordseite kann der Westwind zeitweise auch lebhaft auffrischen.

Osten und Südosten bleiben länger sommerlich

Deutlich länger freundlich präsentiert sich das Wetter im äußersten Osten und Südosten Österreichs. Dort bleibt es am längsten trocken und es gibt auch die meisten Sonnenstunden. Entsprechend hoch fallen in diesen Regionen die Temperaturen aus. Während sich die Tageshöchstwerte österreichweit zwischen 20 und 30 Grad bewegen, werden die höchsten Temperaturen im Osten und Südosten erwartet.

Bis zu 30 Grad vor dem Wetterumschwung

In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 12 und 21 Grad. Tagsüber werden je nach Region 20 bis 30 Grad erreicht. Damit zeigt sich zum Wochenstart ein deutliches Wettergefälle: Während die Kaltfront im Westen bereits für Schauer, Gewitter und örtlichen Starkregen sorgt, können sich der Osten und Südosten noch länger über sommerliches Wetter freuen. Im Laufe des Montags muss jedoch im gesamten Land mit unbeständigem Wetter gerechnet werden.