Gewitterwarnung für ganz Österreich am Montag: Was uns heute erwartet

Eine Kaltfront zieht am Montag, 17. August 2026, über Österreich hinweg und bringt unter anderem Starkregen und Gewitter. Vor beidem wird auch gewarnt, Gewitter könnte es in ganz Österreich geben. Alles dazu hier bei uns.

Das Starkregen- und Gewitterrisiko ist am Montag, 17. August 2026, in ganz Österreich erhöht.

Das Starkregen- und Gewitterrisiko ist am Montag, 17. August 2026, in ganz Österreich erhöht.

Das Wetter und vor allem auch die Temperaturen stellen sich mit der Kaltfront, die am Montag, 17. August 2026, durch Österreich zieht, komplett um. Alles zur Wettervorhersage könnt ihr auch hier nachlesen: Kaltfront erreicht Österreich: Wo jetzt Gewitter und Starkregen drohen. Und die Meteorologen warnen auch vor beidem. Gewitter könnten dabei in ganz Österreich zum Problem werden, Starkregen ebenfalls – und davor wird eben vor allem in Teilen Vorarlbergs gewarnt.

„Teils kräftige Regenschauer und Gewitter“

„Mit dem Durchgang einer Kaltfront kommt es zu teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Dabei besteht ein örtliches Starkregenrisiko, in Gewitternähe kann der Wind stürmisch werden“, so die GeoSphere Austria in ihrer Gewitterwarnung. Für etwas mehr als die nördliche Hälfte gibt es been auch eine Regenwarnung. Die wiederholt durchziehenden und teils ergiebigen gewittrigen Schauer treffen „besonders den Norden mit 30 bis 60 Millimetern, konvektiv sind punktuell auch 80 Millimeter möglich“, so die Experten.

©GeoSphere Austria | In ganz Österreich wird am Montag vor Gewittern gewarnt. ©GeoSphere Austria | In Teilen Vorarlbergs wird auch vor Regen gewarnt.

Im Tagesverlauf lokal kräftige Gewitter in weiten Landesteilen

Allgemein gibt es gewittrige Schauer im Westen des Landes schon ab der Früh, ab Mittag verstärkt sich die Schauertätigkeit dann auch in Restösterreich und es ziehen „kräftige Schauerstaffeln und Gewitter über das Land“. Seitens der österreichischen Unwetterzentrale spricht man auch von „von der Früh weg schauerartigem Regen“ an der Alpennordseite und lokal kräftige Gewitter, die sich im Tagesverlauf auf weite Landesteile ausbreiten.