33 neue Militärpolizisten erhalten Dienstabzeichen

Drei Soldatinnen und 30 Soldaten haben ihre siebenmonatige Fachausbildung bei der Militärpolizei erfolgreich abgeschlossen. Sie verstärken ab sofort Dienststellen in ganz Österreich.

Drei Soldatinnen und 30 Soldaten erhielten diese Woche nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer siebenmonatigen Fachausbildung das begehrte Dienstabzeichen der Militärpolizei. Damit sind die neuen Kräfte ab sofort berechtigt, eigenständig Amtshandlungen im gesamten Aufgabenbereich der Militärpolizei durchzuführen. Die Absolventen setzen sich aus Chargen, Unteroffizieren und Offizieren zusammen.

Verstärkung für die Bundesländer

Die 33 frisch gebackenen Militärpolizisten verteilen sich künftig auf Dienststellen in ganz Österreich:

Wien: 13

13 Graz: 7

7 Salzburg: 3

3 St. Pölten: 3

3 Klagenfurt: 3

3 Innsbruck: 2

Vielseitiger Lehrplan im In- und Ausland

Vor dem Start der Ausbildung mussten die Teilnehmer ein einwöchiges Aufnahmeverfahren bestehen. Auf dem anschließenden Ausbildungsplan standen fordernde Fächer wie Kriminalistik, Rechtskunde, Verkehrsdienst, Spurensicherung, Einsatztraining und Psychologie, um die Kräfte auf Einsätze im In- und Ausland vorzubereiten. „Die Soldatinnen und Soldaten haben eine fordernde und hochqualifizierte Ausbildung bestanden, darauf können sie stolz sein“, gratuliert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Neben Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Inland übernimmt die Militärpolizei auch wichtige internationale Schutz- und Ermittlungsaufgaben bei Auslandseinsätzen.