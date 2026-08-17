Weiter warten auf Lotto-Sechser: Jackpot wächst, jetzt geht es um 7,2 Millionen Euro

Einmal mehr sind zwar am Sonntag, 16. August 2026, sechs Zahlen aus dem Lotto-Trichter gerollt, diese sechs waren aber auf keinem der Scheine österreichweit abgebildet. Am Mittwoch geht es damit um 7,2 Millionen Euro.

Obwohl der Fünffachjackpot bei „Lotto 6 aus 45“ am Sonntagabend sechs Geburtstagszahlen (also Zahlen von 1 bis 31) brachte, hatte niemand in Österreich die richtige Kombination am Schein. Damit geht die Jackpot-Serie weiter, am Mittwoch, 19. August 2026, geht es um einen Sechsfachjackpot und 7,2 Millionen Euro, wie die Österreichischen Lotterien berichten. Zwei Österreicher waren aber extrem knapp dran, einmal fehlte die 25, einmal die 29. Beide Quicktipps hatten aber zumindest die Zusatzzahl noch richtig, womit jeweils mehr als 85.000 Euro in die Steiermark und nach Oberösterreich gehen.

Sechser bei LottoPlus bringt 198.000 Euro

In der ersten der beiden LottoPlus-Ziehungen konnte niemand den Sechser knacken, womit sich 66 LottoPlus-Fünfer über jeweils 4.100 Euro „freuen“ dürfen. Bei der zweiten Ziehung war es aber so weit. Ein Steirer räumte so richtig ab, hatte alle sechs Zahlen richtig und gewinnt nun knapp 198.000 Euro. Am Mittwoch geht es neuerlich um 200.000 Euro pro Ziehung.

Drei Joker-Gewinner teilen sich 240.000 Euro

So wenige Gewinner es bei den beiden anderen Ziehungen gegeben hat, so viele waren es beim Joker. Gleich drei Spielteilnehmer dürfen sich über die richtige Kombination und das „Ja“ freuen. Somit gehen je 81.000 Euro nach Wien, in die Steiermark und an einen Spielteilnehmer, der via win2day teilgenommen hat, so die Lotterien abschließend.