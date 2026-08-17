Kaltfront zieht über Österreich: Karte zeigt, wo wie viel Regen fällt

Eine Kaltfront zieht am Montag, 17. August 2026, über Österreich und bringt neben Blitz und Donner auch verbreitet Regenschauer. Die GeoSphere Austria zeigt nun, wie viel Regen kommen soll.

Bereits in den vergangenen Stunden sind erste Regenschauer über Österreich gezogen, lokal waren auch schon Blitz und Donner mit dabei, wie die GeoSphere Austria berichtet. Eine Kaltfront bringt im Tagesverlauf allgemein „verbreitet Regenschauer und dazwischen auch Gewitter„, so die Experten. Zusätzlich wird es auch deutlich abkühlen – auf zumeist klar unter 30 Grad.

„Es braucht dringend flächendeckenden Regen“

Örtlich seien zwar kräftige Regengüsse mit dabei, das langfristig aufgerissene Grundwasserdefizit könne so aber kaum ausgeglichen werden, heißt es seitens der Meteorologen. Denn: „Es braucht dringend flächendeckenden Regen – die zu erwartende Schauerlage bringt nur lokal Linderung.“

©GeoSphere Austria Auf einer Karte zeigt die GeoSphere Austria, wie viel Niederschlag jetzt kommen soll.

Welches Wetter hast du am Liebsten? Sonne. Regen. Gewitter. Bewölkt. Schnee. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hitzegeplagte können kurzzeitig aufatmen

Stellenweise werden Regionen auch nur recht wenig abbekommen, als Beispiel nennt die GeoSphere Austria den Südosten Österreichs. Zumindest Hitzegeplagte können aber kurzzeitig etwas aufatmen. Kühlere Luft ist mit der Kaltfront und den Niederschlägen nämlich im Anmarsch. Kurzzeitig deswegen, weil manche Modelle ab Mittwoch bereits wieder höhere Temperaturen andeuten. Immerhin: „Eine länger andauernde Hitzewelle ist das aber nicht“, so die Experten abschließend, die in einem Facebook-Posting noch eine Karte mit den prognostizierten Niederschlägen abbilden.