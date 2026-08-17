Gewitter ziehen über Österreich: Rote Warnung in diesen Regionen

Bereits seit den Vormittagsstunden ziehen Gewitter und Starkregenschauer über Teile Österreichs hinweg. Nun wird auch mit der roten Warnstufe gewarnt. Welche Regionen betroffen sind, erfahrt ihr hier bei uns.

Eine Kaltfront zieht über Österreich hinweg und bringt Gewitter und Starkregenschauer mit sich. Wovor gewarnt wird und was die größten Probleme bereitet, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: . Die ersten Regenschauer und Gewitter sind dabei schon seit den Vormittagsstunden unterwegs. Wo aktuell (Stand 12.20 Uhr) mit einer roten Warnstufe gewarnt wird, könnt ihr in der folgenden Abbildung und der darauffolgenden Infobox mitverfolgen. Dieser Artikel wird diesbezüglich regelmäßig geupdatet und am Laufenden gehalten.

©Österreichische Unwetterzentrale Aktuell wird in vier Bundesländern rot vor Gewittern gewarnt.

In welchen Bezirken Stand 12.20 Uhr Warnstufe rot der österreichischen Unwetterzentrale gilt: Vorarlberg: Bregenz

Dornbirn

Feldkirch Tirol: Reutte Salzburg: Pinzgau

Pongau Oberösterreich: Vöcklabruck

Gmunden

Wels-Land

Wels Stadt

Kirchdorf an der Krems

Linz-Land

Steyr-Land

Steyr Stadt

Die aktuellen Zahlen zu den Gewittern in Österreich

Dass bereits in einigen Regionen Gewitter über Österreich gezogen sind, zeigt auch die bisherigen Statistik. So wurden bis 12 Uhr laut österreichischer Unwetterzentrale über 1.500 Entladungen in Oberösterreich gezählt. In Salzburg und Vorarlberg waren es jeweils über 800 bzw. über 700. Diese Zahlen dürften sich allgemein im Laufe des Tages noch deutlich erhöhen. Den meisten Niederschlag hat es bisher in Dornbirn und Sulzberg (beide Vorarlberg) mit 29,8 bzw. 25,6 Litern pro Quadratmeter gegeben. Dahinter folgen Rohrspitz (Vorarlberg) mit 19,8 und Windischgarsten (Oberösterreich) mit 19,3 Litern pro Quadratmeter (Stand 12 Uhr). Die stärksten Windböen wurden in Rohrspitz und Bregenz mit 62 bzw. 60 km/h verzeichnet.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Extreme Dürre wird nicht überall gelindert

Der Regen bringt regional damit auch etwas Linderung in der extremen Trockenheit, die in den vergangenen Wochen den Großteil Österreichs betroffen und für Milliarden-Schäden in der Landwirtschaft gesorgt hat. Darüber haben wir auch exklusiv mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gesprochen: Extreme Dürre, starke Gewitter: „Landwirtschaft stellt sich seit Jahren auf den Klimawandel ein“. Flächendeckender Regen ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Mehr dazu hier: Kaltfront zieht über Österreich: Karte zeigt, wo wie viel Regen fällt.