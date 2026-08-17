Gewitter ziehen über Österreich: Rote Warnung in diesen Regionen
Bereits seit den Vormittagsstunden ziehen Gewitter und Starkregenschauer über Teile Österreichs hinweg. Nun wird auch mit der roten Warnstufe gewarnt. Welche Regionen betroffen sind, erfahrt ihr hier bei uns.
Eine Kaltfront zieht über Österreich hinweg und bringt Gewitter und Starkregenschauer mit sich. Wovor gewarnt wird und was die größten Probleme bereitet, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: . Die ersten Regenschauer und Gewitter sind dabei schon seit den Vormittagsstunden unterwegs. Wo aktuell (Stand 12.20 Uhr) mit einer roten Warnstufe gewarnt wird, könnt ihr in der folgenden Abbildung und der darauffolgenden Infobox mitverfolgen. Dieser Artikel wird diesbezüglich regelmäßig geupdatet und am Laufenden gehalten.
In welchen Bezirken Stand 12.20 Uhr Warnstufe rot der österreichischen Unwetterzentrale gilt:
Vorarlberg:
- Bregenz
- Dornbirn
- Feldkirch
Tirol:
- Reutte
Salzburg:
- Pinzgau
- Pongau
Oberösterreich:
- Vöcklabruck
- Gmunden
- Wels-Land
- Wels Stadt
- Kirchdorf an der Krems
- Linz-Land
- Steyr-Land
- Steyr Stadt
Die aktuellen Zahlen zu den Gewittern in Österreich
Dass bereits in einigen Regionen Gewitter über Österreich gezogen sind, zeigt auch die bisherigen Statistik. So wurden bis 12 Uhr laut österreichischer Unwetterzentrale über 1.500 Entladungen in Oberösterreich gezählt. In Salzburg und Vorarlberg waren es jeweils über 800 bzw. über 700. Diese Zahlen dürften sich allgemein im Laufe des Tages noch deutlich erhöhen. Den meisten Niederschlag hat es bisher in Dornbirn und Sulzberg (beide Vorarlberg) mit 29,8 bzw. 25,6 Litern pro Quadratmeter gegeben. Dahinter folgen Rohrspitz (Vorarlberg) mit 19,8 und Windischgarsten (Oberösterreich) mit 19,3 Litern pro Quadratmeter (Stand 12 Uhr). Die stärksten Windböen wurden in Rohrspitz und Bregenz mit 62 bzw. 60 km/h verzeichnet.
Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?
Extreme Dürre wird nicht überall gelindert
Der Regen bringt regional damit auch etwas Linderung in der extremen Trockenheit, die in den vergangenen Wochen den Großteil Österreichs betroffen und für Milliarden-Schäden in der Landwirtschaft gesorgt hat. Darüber haben wir auch exklusiv mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig gesprochen: Extreme Dürre, starke Gewitter: „Landwirtschaft stellt sich seit Jahren auf den Klimawandel ein“. Flächendeckender Regen ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Mehr dazu hier: Kaltfront zieht über Österreich: Karte zeigt, wo wie viel Regen fällt.