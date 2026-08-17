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/ ©Fotomontage Canva/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten und eine Hand mit Autoschlüssel.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Innsbruck
17/08/2026
Polizeimeldung

Drei Autos in Innsbruck zerkratzt: Polizei sucht nach unbekannten Tätern

In Innsbruck wurden drei geparkte Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nach den bislang unbekannten Tätern.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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In Innsbruck kam es zwischen dem 15. August, 12 Uhr, und dem 16. August, 11:10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack von drei Pkw, die an der Dr.-Stumpf-Straße geparkt waren. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt“, gibt die Landespolizeidirektion Tirol abschließend bekannt.

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