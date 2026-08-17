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Drei Autos in Innsbruck zerkratzt: Polizei sucht nach unbekannten Tätern
In Innsbruck wurden drei geparkte Autos zerkratzt. Die Polizei sucht nach den bislang unbekannten Tätern.
In Innsbruck kam es zwischen dem 15. August, 12 Uhr, und dem 16. August, 11:10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack von drei Pkw, die an der Dr.-Stumpf-Straße geparkt waren. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt“, gibt die Landespolizeidirektion Tirol abschließend bekannt.
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