Drei Autos in Innsbruck zerkratzt: Polizei sucht nach unbekannten Tätern

In Innsbruck kam es zwischen dem 15. August, 12 Uhr, und dem 16. August, 11:10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack von drei Pkw, die an der Dr.-Stumpf-Straße geparkt waren. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt“, gibt die Landespolizeidirektion Tirol abschließend bekannt.