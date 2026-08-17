„Starkregen, Hagel, Sturm“: Meteorologen warnen hier jetzt vor starken Gewittern
Aktuell zieht eine Kaltfront über Österreich, die Gewitter mit im Gepäck hat. Und im Rahmen dieser wird nun auch stellenweise vor Hagel gewarnt.
Bereits seit den Vormittagsstunden ziehen durch Teile Österreichs Gewitter. Wie der aktuelle Stand ist, könnt ihr unter anderem auch hier nachlesen: Gewitter ziehen über Österreich: Rote Warnung in diesen Regionen. Seither wird auch in unterschiedlichsten Regionen gewarnt – teils in der zweithöchsten Warnstufe. So auch in Teilen Nieder- und Oberösterreichs, wo die GeoSphere Austria neben Starkregen und Sturm auch vor möglichem Hagel derzeit warnt. Apropos Regen: Hier soll stellenweise einiges an Niederschlag zusammenkommen, eine Prognose-Karte zeigt es genauer: Kaltfront zieht über Österreich: Karte zeigt, wo wie viel Regen fällt.
Teile Ober- und Niederösterreichs „orange“
Auf der Kartendarstellung ist dabei zu sehen, welche Regionen das betrifft und wo allgemein in den beiden Bundesländern derzeit die stärksten Gewitter – inklusive zweithöchster Warnstufe – unterwegs sind. Das ist von Eferding (Oberösterreich) nach Osten über die Landeshauptstadt, Gallneukirchen bis nach Königswiesen. In Niederösterreich ist es vor allem der grenznahe Bereich westlich von Ottenschlag.