Auf Kaltfront folgt Warmfront: Was Österreicher am Dienstag erwartet

Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad wird Dienstagnachmittag, am 18. August 2026, eine Warmfront über Österreich hinwegziehen. Was das für das Wetter hierzulande bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Von Vorarlberg bis ins Mostviertel beginnt der Tag in Österreich mit teils dichten Wolken. Am Vormittag werden hier auch noch Regenschauer durchziehen. Und die Meteorologen der GeoSphere Austria haben auch für die übrigen Regionen nicht gerade positive Nachrichten: „Auch überall sonst zeigt sich die Sonne nur zwischendurch.“

Höchste Temperaturen im Südosten und Vorarlberg

Und spätestens am Nachmittag dürfte es dann mit den Sonnenstunden endgültig vorbei sein. Denn auf die Kaltfront am Montag reagiert das Wetter mit dem „ausgedehnten Wolkenschirm einer Warmfront“, der von Nordwesten her den Himmel überziehen wird, so die Experten. Vor allem im Norden Österreichs ist dabei auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei zehn bis 17 Grad, erreichen im Tagesverlauf 19 bis 27 Grad. Die höchsten Werte werden dabei im Südosten und in Vorarlberg erreicht.