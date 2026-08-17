Zehn Cent wieder teurer: Das sind die neuen Tankpreise in Slowenien

Die slowenische Regierung dreht an den Zapfsäulen abseits der Autobahnen erneut an der Preisschraube und hebt die Spritpreise ab Dienstag, dem 18. August, wieder spürbar an.

Wer für den Tankstopp aus Österreich über die Grenze fährt, muss ab Mitternacht deutlich tiefer in die Tasche greifen. Damit wendet sich der Trend der Vorwoche komplett um, in der die Kraftstoffpreise noch eine Erleichterung brachten und um bis zu 13 Cent pro Liter nachgaben.

Benzin und Diesel

Den kräftigsten Preissprung verzeichnet diesmal der Diesel, dessen Literpreis um satte 10,4 Cent auf nun 1,857 Euro ansteigt (bisher 1,753 Euro). Auch Fahrer von Benzin-Fahrzeugen bleiben von den Aufschlägen nicht verschont: Beim Superbenzin geht es um 6,3 Cent nach oben, wodurch sich der Preis von bislang 1,519 Euro auf 1,582 Euro pro Liter erhöht.

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Preisregulierung an Ortstankstellen und Landstraßen

Dass die Treibstoffpreise im Nachbarland wöchentlich schwanken, liegt an der staatlichen Preisregulierung an allen Ortstankstellen und Landstraßen. Einmal pro Woche setzt die Regierung Preisobergrenzen fest, um extremen Ausschlägen entgegenzuwirken und die Gewinne der Händler einzudämmen, deren Marge seit Juni auf maximal 0,115 Euro pro Liter gedeckelt ist. Trotz des aktuellen Anstiegs fällt das Tanken in Slowenien im Vergleich zum österreichischen Tankstellennetz jedoch weiterhin preiswerter aus.

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