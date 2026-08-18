Magenta-Störung in Österreich: Zahlreiche Nutzer melden Probleme

Für viele Magenta-Kunden beginnt der Dienstag mit einem Netzausfall. Aus mehreren Bundesländern werden Probleme gemeldet, teilweise zeigt das Handy nur noch „Nur Notrufe“ an.

Für zahlreiche Österreicher beginnt der Dienstag (18. August) gleich ärgerlich: Seit den frühen Morgenstunden häufen sich die Meldungen über Probleme bei Magenta. Auch Leser berichten gegenüber 5 Minuten von einem Ausfall: „Falls sich einige fragen: Magenta hat gerade eine Störung und viele haben deshalb kein Netz“, so ein Leser.

Rasanter Anstieg an Störungsmeldungen

Ein Blick auf das Störungsportal „Allestörungen“ zeigt, wie rasant die Zahl der Meldungen am Dienstag in der Früh nach oben ging. Während in der Nacht noch vergleichsweise wenige Probleme gemeldet wurden, setzte in den frühen Morgenstunden ein steiler Anstieg ein. Um 7.12 Uhr waren bereits 1.710 Störungsmeldungen verzeichnet.

©allestörungen.at Seit Dienstag in der Früh wurden zahlreiche Störungen bei Magenta gemeldet.

„Nur Notrufe“ statt Handynetz

Dass es sich nicht nur um einzelne Anschlüsse handeln dürfte, zeigen auch zahlreiche aktuelle Berichte in sozialen Netzwerken. Auf Reddit melden sich am Dienstagmorgen Betroffene aus mehreren Bundesländern. Ein Nutzer aus der Gegend um Amstetten berichtet etwa von einem offenbar vollständigen Netzausfall und der Anzeige „Nur Notrufe“. Ein anderer schreibt, dass in Tirol bereits seit kurz nach 5 Uhr Probleme bestehen. Auch aus Salzburg gibt es entsprechende Meldungen. Während das Netz bei manchen Nutzern weiterhin funktioniert, berichten andere davon, überhaupt keine Verbindung zum Magenta-Netz herstellen zu können.

Meldungen auch aus Graz und Wien

Ähnlich sieht es in einem aktuellen Reddit-Beitrag aus Wien aus. Dort berichten Nutzer ebenfalls von einem fehlenden Mobilfunknetz. Auch aus Graz wird ein Ausfall gemeldet. Damit deutet derzeit vieles auf eine größere Störung hin. Wie viele Kunden tatsächlich betroffen sind und was die Ursache für die Probleme ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch wann das Netz wieder überall wie gewohnt funktionieren wird, ist derzeit offen. Eine offizielle Erklärung von Magenta gibt es noch nicht.

Update 9.25 Uhr: Störung dürfte behoben worden sein

Die Störung bei Magenta dürfte mittlerweile wieder behoben worden sein. Jedenfalls sind die Störungsmeldungen der Österreicher auf ein Normalniveau zurückgekehrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 09:26 Uhr aktualisiert