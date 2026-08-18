Asyl in Österreich: Erstanträge auf niedrigstem Stand seit 10 Jahren

Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Österreich ist auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gefallen. Gleichzeitig mussten bis Ende Juli mehr Menschen das Land verlassen als neue Asylanträge gestellt wurden.

Die Zahl der Asyl-Erstanträge ist in Österreich so niedrig wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Die Zahl der Asyl-Erstanträge ist in Österreich so niedrig wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Die Zahl der Asyl-Erstanträge ist in Österreich so niedrig wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Im Juli wurden laut Innenministerium 244 Erstanträge registriert, rund 65 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres. Gleichzeitig setzt sich ein weiterer Trend fort: Es verlassen weiterhin mehr Menschen Österreich, als neue Asylanträge gestellt werden.

Asylzahlen gehen deutlich zurück

Auch insgesamt ist die Zahl der Asylanträge weiter rückläufig. Im Juli wurden 840 Asylanträge, inklusive Folgeanträge, registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Minus von 48 Prozent. Von Jänner bis Ende Juli wurden österreichweit 5.743 Asylanträge gestellt. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 10.442. Das entspricht einem Rückgang von 45 Prozent. Die meisten Anträge im Juli entfielen auf syrische Staatsangehörige. Ein Großteil davon betrifft allerdings Kinder, die bereits in Österreich geboren wurden.

Mehr Menschen verlassen Österreich als neu Asyl beantragen

Nach Angaben des Innenministeriums mussten bis Ende Juli 8.856 Personen Österreich verlassen. Davon reisten 4.615 Menschen zwangsweise aus, während 4.241 Personen freiwillig das Land verließen. Damit liegt die Zahl der Außerlandesbringungen erneut deutlich über jener der neuen Asyl-Erstanträge. Das Innenministerium spricht deshalb weiterhin von einer Minuszuwanderung.

Familiennachzug bleibt stark eingeschränkt

Auch beim Familiennachzug zeigen die Zahlen einen deutlichen Rückgang. Während zwischen Jänner und Juli 2025 noch 853 Personen auf diesem Weg nach Österreich kamen, waren es heuer lediglich 60 Einreisen. Diese betrafen ausschließlich soziale Härtefälle. Die Bundesregierung hat den vorübergehenden Stopp des Familiennachzugs mit Anfang Jänner um weitere sechs Monate verlängert. Künftig soll der Familiennachzug zusätzlich über ein Quotensystem geregelt werden.

Grenzkontrollen und ihre Auswirkungen

Laut Innenministerium zeigen sich die Auswirkungen der verstärkten Grenzkontrollen auch bei den Aufgriffen illegal eingereister Personen. Wurden im Burgenland zwischen Jänner und Mitte August 2023 noch knapp 16.000 Menschen angehalten, waren es im Vergleichszeitraum 2026 nur noch 339 Personen. Das entspricht einem Rückgang von rund 98 Prozent. Nur 54 dieser Personen stellten anschließend einen Asylantrag.

Weniger Menschen in der Grundversorgung

Auch die Zahl der Menschen in der Grundversorgung ist weiter gesunken. Derzeit befinden sich laut Innenministerium rund 43.300 Personen in Betreuung. Davon sind lediglich 5.300 Asylwerber, laut Ministerium der niedrigste Wert seit mehr als 20 Jahren. Der größte Teil der Menschen in der Grundversorgung sind weiterhin Kriegsvertriebene aus der Ukraine.

Auch europaweit sinken die Asylzahlen

Nicht nur Österreich verzeichnet einen Rückgang. Europaweit wurden zwischen Jänner und Ende Juli rund 372.000 Asylanträge registriert, etwa 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders deutlich gingen die Anträge unter anderem in Polen, Spanien, Deutschland, Griechenland und Frankreich zurück. Österreich liegt im europäischen Vergleich ebenfalls klar unter dem Vorjahresniveau.