Teils über 100 Millimeter: Wo jetzt wie viel Regen in Österreich fällt

„Die Regenjacke kann aus dem Schrank geholt werden.“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting der GeoSphere Austria. Grund dafür ist die Wetterlage der kommenden Tage, in diesen kündigt sich nämlich „speziell im Westen Österreichs sowie generell im Bergland sehr unbeständiges Wetter an“, so die Meteorologen.

Auch sonnige Abschnitte werden erwartet

Prognosen würden dabei bis Freitag nächste Woche teilweise über 100 Millimeter Niederschlag anzeigen. Gleichzeitig hofft man auf ein „kontrolliertes Entleeren der Wolken, damit die Natur das Wasser gut aufnehmen kann“. Übrigens: Auch für Sonnenliebhaber ist in den kommenden Tagen gesorgt. Laut der Experten wird es nämlich dazwischen überall in Österreich auch sonnige Abschnitte geben.

Wo jetzt wie viel Regen fallen soll

Auf einer Karte, die die Meteorologen auf Facebook teilen, ist zu sehen, wo in etwa wie viel fallen soll. Klar erkennbar ist dabei: speziell im Bereich der Alpen kommen teils größere Niederschlagsmengen zusammen. An der Grenze zwischen Oberösterreich und der Steiermark werden etwa bis 28. August 2026 nicht weniger als 172 Millimeter nach aktuellen Prognosen erwartet. Rund um und teils auch über 100 Millimeter dürfte es in großen Teilen Vorarlbergs, Tirols und Salzburgs, sowie im Westen Kärntens und rund um die Alpenregionen in Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark geben. Deutlich knapper wird laut Karte der Regen in Teilen Unterkärntens und dem Südosten Österreichs. Stellenweise werden hier teils nur knapp über zehn Millimeter erwartet. In Graz etwa sind es laut der Prognosen nur 14 Millimeter.