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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Zug in der Ferne.
Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.
Telfs
18/08/2026
Brandeinsatz

Brennende Photovoltaikanlage sorgte für Sperre an Tiroler Bahnhof

Am Bahnhof Telfs/Pfaffenhofen geriet die Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand. Der betroffene Bahnsteig musste vorsorglich gesperrt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Am Dienstag gegen 8:20 Uhr ist am Bahnhof Telfs/Pfaffenhofen ein Brand im Bereich der Photovoltaikanlage an der Bahnsteigüberdachung ausgebrochen. Das Feuer führte zu einer deutlichen Rauchentwicklung.

Bahnsteig geräumt und gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wurde Bahnsteig 2 vorsorglich geräumt und gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Telfs und Pfaffenhofen trafen rasch ein und konnten den Brand zügig löschen. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.

Hoher Schaden

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wird von einem technischen Defekt an einem elektronischen Bauteil als Brandursache ausgegangen. An der Bahnsteigüberdachung entstand ein erheblicher Sachschaden.

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