Mehr Fleisch bei BILLA: Supermarkt-Riese überrascht mit dieser Aktion

Die Dürre macht der heimischen Landwirtschaft zu schaffen. Mehr als eine Milliarde Euro an Schäden sind dieses Jahr bereits entstanden, nun müssen auch Notschlachtungen stattfinden. Bei BILLA startet daher eine Hilfsaktion.

Der Supermarkt-Riese kauft wegen der Dürrekatastrophe, die die Landwirtschaft in Österreich dieses Jahr heimsucht, mehr Rindfleisch ab, wie es heißt. Durch die Dürre sind nämlich auch bereits Notschlachtungen notwendig, dementsprechend steigt auch das Angebot an Fleisch. Grund für die Notschlachtungen ist übrigens der Futtermangel, immerhin sind auch „normale“ Felder von der extremen Dürre betroffen. Mehr zu den Schäden unter anderem hier: Milliarden-Schäden: Extreme Dürre verwüstet Österreichs Landwirtschaft.

So will BILLA die heimischen Bauern unterstützen

Durch das steigende Angebot an Fleisch sinken die Preise für die Bauern – Angebot/Nachfrage. Bei der REWE-Tochter BILLA möchte man die Landwirtschaft hierzulande nun unterstützen und 20 Prozent mehr Rindfleisch abnehmen. Dieses soll in weiterer Folge teilweise zu Aktionspreisen wieder an die Kundschaft weiterverkauft werden. Und das Zusatz-Fleisch soll auch keineswegs zu geringeren Preisen weggehen, wie man versichert. Man möchte es zu fixen Preisen abnehmen. Und zwar zu jenen, die bereits im Rahmen langjähriger Partnerschaften verienbart worden sind.