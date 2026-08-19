Zwischenhoch bringt Sonne und bis zu 32 Grad nach Österreich

Am Mittwoch, dem 19. August, sorgt ein Zwischenhoch in weiten Teilen Österreichs für freundliches Sommerwetter. Nach der Auflösung letzter nächtlicher Restwolken setzt sich verbreitet die Sonne durch. „Einzig an der Alpennordseite bleibt es noch länger unbeständig mit ein paar Regenschauern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag können sich zwar einige Quellwolken bilden, Regenschauer bleiben aber die Ausnahme. Ganz vereinzelt können sie etwa im Süden des Landes auftreten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad. Im Tagesverlauf wird es deutlich wärmer, die Höchstwerte erreichen 26 bis 32 Grad.