Nummer fehlt: 60.000 Haushalte verzichten weiter auf billigen Stromtarif

Seit April dieses Jahres gibt es den "Sozialtarif Strom". Das bedeutet für hunderttausende Haushalte einen günstigeren Stromtarif. Gleichzeitig hätten noch 60.000 Haushalte Anspruch, es fehlt aber eine wichtige Zahl.

Zehntausende Haushalte müssen noch etwas machen, um von einem billigeren Stromtarif zu profitieren.

Zehntausende Haushalte müssen noch etwas machen, um von einem billigeren Stromtarif zu profitieren.

Ist man befreit vom ORF-Beitrag, bekommt man auch den Sozialtarif Strom – der nur sechs Cent pro Kilowattstunde bis zu einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden kostet. Die einzige Voraussetzung? Dem ORF Beitrags Service (OBS) muss die Zählpunktnummer des Betroffenen vorliegen. Dazu haben rund 290.000 Haushalte im März auch einen Brief bekommen. Knapp zwei Drittel der Haushalte musste daraufhin nichts mehr machen, dem OBS war die Zählpunktnummer bereits bekannt. Knapp 100.000 Haushalte mussten diese 33-stellige Zahl dem OBS nur zukommen lassen. Auch bisher haben das bei weitem nicht alle gemacht.

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Über 245.000 Haushalte profitieren von billigem Stromtarif

Bisher wurden von rund 50.000 Haushalten die Zählpunktnummer dem OBS übermittelt, womit derzeit insgesamt mehr als 245.000 Haushalte vom Sozialtarif für Strom profitieren würden, heißt es seitens des OBS auf Nachfrage von 5 Minuten. Und weiter: „Das bedeutet, dass diese Haushalte an die Strom-Lieferanten übermittelt wurden und der Sozialtarif für Strom dort bereits aktiviert wurde bzw. aktuell aktiviert wird.“ Weitere Rückmeldungen würde man laufend prüfen und übermitteln. Und es gilt weiterhin: Grundsätzlich würde der Strom-Sozialtarif ab dem Folgemonat zur Anwendung kommen, in dem die korrekte Zählpunktnummer von der OBS an den jeweiligen Strom-Lieferanten übermittelt wurde.

„Die konkrete Aktivierung erfolgt durch die Strom-Lieferanten und kann einige Wochen in Anspruch nehmen. Anschließend wird der Sozialtarif im Rahmen der Stromrechnung berücksichtigt.“ OBS auf Nachfrage von 5 Minuten

Ohne Zählpunktnummer kann Sozialtarif Strom nicht aktiviert werden

Rund 60.000 Haushalte wären zwar grundsätzlich anspruchsberechtigt, für sie würde der OBS aber aktuell keine korrekte Zählpunktnummer vorliegen, erklärt man weiter. Und Fakt ist: „Ohne diese kann der Sozialtarif für Strom beim jeweiligen Strom-Lieferanten nicht aktiviert werden.“ Dabei können Betroffene, die den Brief erhalten haben, diese weiterhin entweder per Post, durch einen Upload auf der OBS-Website hier oder per E-Mail an service@obs.at übermitteln.