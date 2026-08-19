Mehr Gewinn am Wiener Flughafen: Jetzt kommt das Bundesheer ins Spiel

Am Flughafen Wien gehen die Passagierzahlen zurück, wirtschaftlich läuft es dennoch besser. Gleichzeitig bekommt der Airport eine neue strategische Rolle: Er ist ab sofort offizieller Partner des Österreichischen Bundesheeres.

Am Flughafen Wien treffen am Mittwoch gleich zwei bemerkenswerte Nachrichten aufeinander. Während in Wien-Schwechat weniger Menschen abheben und landen als noch vor einem Jahr, konnte die Flughafen-Wien-Gruppe ihr Ergebnis deutlich steigern. Gleichzeitig startet der Airport eine neue Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer. Dabei geht es nicht um militärische Flugzeuge oder einen neuen Bundesheer-Stützpunkt am Flughafen. Im Mittelpunkt steht vielmehr ein Bereich, der im Krisenfall entscheidend werden kann: die Logistik und damit die Versorgungssicherheit Österreichs.

©Carina Karlovits/HBF Der Wiener Flughafen startet eine neue Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer.

Flughafen Wien wird Partner des Bundesheeres

Der Flughafen Wien und die Heereslogistikschule wollen künftig enger zusammenarbeiten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte Flughafen-Vorstand Günther Ofner dafür die Urkunde als offizieller „Partner des Bundesheeres“. Die Kooperation umfasst fünf Bereiche: Luftfrachtlogistik, Fahrzeugtechnik und Instandhaltung, Krisenlogistik, Qualitäts- und Prozesslogistik sowie Ausbildung und Fachkräfteentwicklung. Besonderes Augenmerk liegt auf möglichen Krisensituationen. Geplant sind gemeinsame Notfallübungen, Schulungen zu zivil-militärischen Luftfrachtprozessen sowie Workshops und ein Erfahrungsaustausch unter anderem zu Gefahrgut, Lagersteuerung und digitalen Logistiklösungen. „Eine leistungsfähige Militärlogistik ist die Grundlage für Überlebensfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit unserer Streitkräfte“, betont Verteidigungsministerin Tanner. Für sie sei dabei gerade die Zusammenarbeit zwischen Bundesheer, Wirtschaft sowie nationalen und internationalen Partnern entscheidend.

Warum gerade der Flughafen eine wichtige Rolle spielt

Die Wahl des Partners kommt nicht von ungefähr. Wien-Schwechat ist die wichtigste zivile Luftfracht-Drehscheibe Österreichs. 2025 wurden dort 313.763 Tonnen Fracht abgefertigt. Spezielle Infrastruktur ermöglicht auch den Transport von Gefahrgut und temperatursensiblen Waren. Gerade bei Katastrophen, Sondertransporten oder Störungen von Lieferketten kann dieses Know-how relevant werden. Flughafen-Vorstand Günther Ofner bringt den Gedanken hinter der Zusammenarbeit auf den Punkt: „Wenn es darauf ankommt, muss Logistik funktionieren – schnell, sicher und zuverlässig.“ Die engere Kooperation bei der Logistikausbildung soll seiner Einschätzung nach vor allem der künftigen Versorgungssicherheit Österreichs zugutekommen.

Gleichzeitig sinken die Passagierzahlen in Wien

Spannend ist die Partnerschaft auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschäftszahlen des Airports. Denn während der Flughafen seine Rolle als Logistikstandort ausbaut, schwächelt ausgerechnet das klassische Passagiergeschäft in Wien. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Wien 14,27 Millionen Reisende gezählt. Das entspricht einem Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juli fiel das Minus mit 4,7 Prozent sogar noch deutlicher aus. Von Jänner bis Juli liegt Wien insgesamt 3,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Ganz anders sieht es bei den internationalen Beteiligungen aus. Malta legte im ersten Halbjahr um 15,6 Prozent zu, Kosice sogar um 43,5 Prozent. Dadurch wuchs die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe trotz des Rückgangs in Schwechat um 1,9 Prozent.

Flughafen verdient trotz Rückgang deutlich mehr

Noch bemerkenswerter ist die finanzielle Entwicklung. Der Umsatz der Flughafen-Wien-Gruppe stieg im ersten Halbjahr nur geringfügig um 0,9 Prozent auf 529,3 Millionen Euro. Das Periodenergebnis erhöhte sich dagegen um 7 Prozent auf 123,2 Millionen Euro. Das EBIT legte sogar um 9,1 Prozent auf 159,4 Millionen Euro zu. Als wesentlichen Grund nennt das Unternehmen niedrigere operative Aufwendungen. Auch bei der Fracht zeigt sich der Standort stabil. Im ersten Halbjahr wurden 154.276 Tonnen abgefertigt. Besonders auffällig: Die Fracht mit medizinischen Gütern legte um 22,4 Prozent auf 2.497 Tonnen zu.

Airport soll im Krisenfall besser vorbereitet sein

Genau hier treffen die beiden Nachrichten des Tages aufeinander. Der Flughafen Wien ist längst nicht nur ein Ort für Urlaubs- und Geschäftsreisen. Mit Luftfracht, Gefahrguttransporten und international vernetzten Logistikunternehmen verfügt der Standort über Infrastruktur, die auch bei Krisen und Katastrophen eine wichtige Rolle spielen kann. Künftig soll dieses zivile Know-how stärker mit jenem des Bundesheeres verzahnt werden. Dazu gehören auch Praktika, technische Hospitationen, Schnuppertage und gemeinsame Lehrmodule. Die Heereslogistikschule bringt wiederum umfangreiche Ausbildungserfahrung ein. An ihren Standorten in Wien, Zwölfaxing und Großmittel werden jährlich rund 3.000 Bedienstete in fast 300 Curricula aus- und weitergebildet.