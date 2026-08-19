Babytragen im Test: Diese Modelle sind für Neugeborene nicht geeignet

Babytragen versprechen Nähe und gleichzeitig freie Hände im Alltag. Doch nicht jedes Modell, das laut Hersteller von Geburt an verwendet werden kann, überzeugt auch im Praxistest. Der VKI hat 13 Tragehilfen untersucht.

Wer eine Babytrage kauft, verlässt sich häufig auf die Altersangaben des Herstellers. Doch genau hier zeigt ein neuer Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) in Kooperation mit der Stiftung Warentest Unterschiede. Von 13 untersuchten Babytragen und Tragetüchern schneiden acht mit „gut“ ab, fünf erhalten ein „durchschnittlich“. Besonders relevant für frischgebackene Eltern: Vier der getesteten Tragehilfen sind nach Einschätzung der Tester nicht beziehungsweise noch nicht für Neugeborene geeignet. Und das teilweise entgegen den Empfehlungen der Hersteller. Besonders bei einigen Vollschnallen-Tragen stellten die Tester ergonomische Schwächen fest.

Drei Modelle sollten laut VKI erst ab einem Alter von sechs Monaten verwendet werden: BabyBjörn Baby Carrier Harmony

Infantino Flip 4-in-1 convertible carrier

Nuna Cudl Clik

„Herabhängende Beinchen“

Kritik gibt es auch am Cybex Coya Carrier. Bei diesem Modell könne der Sitzsteg nicht verstellt werden. Dadurch würden Babys beinahe in einer Spagatposition vor dem Bauch sitzen. Zudem werde der untere Rücken kaum gestützt. Bei der Hoppediz Primeo sehen die Tester ebenfalls Verbesserungspotenzial bei der Unterstützung des Rückens. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist die richtige Position entscheidend. „Eine gute ergonomische Gestaltung ist besonders wichtig, weil die Hüfte nach der Geburt noch nicht vollständig ausgebildet und daher formbar ist“, erklärt VKI-Projektleiter Christian Undeutsch.

Darauf kommt es beim Tragen an

Orthopäden empfehlen laut VKI vor allem während der ersten sechs Monate die sogenannte Anhock-Spreiz-Haltung. Dabei befindet sich der Po des Babys am tiefsten, während die Beine leicht gespreizt und angezogen sind. „Dabei sitzt der Po am tiefsten, die Beine des Babys sind leicht gespreizt und angezogen“, erklärt Undeutsch. Eltern sollten außerdem darauf achten, dass die Atemwege frei bleiben, der Körper vom Kopf bis zu den Kniekehlen ausreichend gestützt wird und der Rücken seine natürliche Rundung behalten kann. Wichtig ist zudem ein verstellbarer Steg, der von einer Kniekehle bis zur anderen reicht.

Gute Babytragen gibt es ab 70 Euro

Teuer bedeutet dabei nicht automatisch besser. Die untersuchten Modelle kosten zwischen 40 und 250 Euro. Gute Kombi-Tragen und Tragetücher sind laut VKI bereits ab rund 70 Euro erhältlich. Wer eine gut bewertete Vollschnallen-Trage möchte, muss dagegen mindestens rund 175 Euro einplanen. Insgesamt schneiden besonders Kombi-Tragen und Tragetücher bei der kindgerechten Gestaltung gut ab. Vollschnallen-Tragen punkten hingegen häufig mit ihrer einfacheren Handhabung.

VKI rät zum Ausprobieren vor dem Kauf

Welche Variante tatsächlich passt, hängt nicht nur vom Baby ab. Auch Größe und Statur der Person, die das Kind trägt, spielen eine Rolle. Schulter-, Brust- und Hüftgurte sollten ausreichend lang sein, das Gewicht gut verteilen und sich möglichst auch ohne fremde Hilfe einstellen lassen. „Eine fachkundige Beratung und das Ausprobieren verschiedener Modelle helfen dabei, die passende Trage für Baby und Eltern zu finden“, rät Undeutsch. Auch die spätere Trageposition ist wichtig: Neugeborene sollten vor dem Bauch und mit Blick zur tragenden Person getragen werden. Sind die Kinder älter, kommt auch das Tragen auf dem Rücken infrage. Von einer Position mit Blick nach vorne raten die Experten aus ergonomischen Gründen hingegen ab. Damit liefert der Test vor allem eine wichtige Erkenntnis für Eltern: Die Herstellerangabe „ab Geburt“ allein sollte beim Kauf einer Babytrage nicht das entscheidende Kriterium sein.