Gewitterwarnung: Wo es kracht und was Österreich erwartet

Nachdem in den vergangenen Tagen eher der Regen und vergleichsweise kühleres Wetter in Österreich dominiert hat, erwarten Meteorologen für die kommenden Tage wieder stärkere Gewitter - bis hin zur Unwettergefahr.

Erstmals nach fast einem Monat hat es am Dienstag, 18. August 2026, keinen Hitzetag in Österreich gegeben. Am wärmsten war es dabei am Bodensee mit 27,9 Grad, wie die österreichische Unwetterzentrale auf Facebook schreibt. Gleichzeitig sind auch nennenswerte Regenmengen von um die 40 Liter pro Quadratmeter rund um Salzburg etwa gefallen. In den kommenden Tagen bzw. eineinhalb Wochen erwartet uns noch einiges. Alles dazu auch hier: Teils über 100 Millimeter: Wo jetzt wie viel Regen in Österreich fällt.

Mittwoch bringt Ruhe vor dem Sturm

Die Ruhe am Mittwoch, 19. August 2026, ist nun aber nur von kurzer Dauer. Bereits am Donnerstag und Freitag werden nämlich wieder teils kräftige Gewitter erwartet. Außerdem rechnen die Meteorologen der GeoSphere Austria am Donnerstag etwa mit bis zu 33 Grad, es wird kurzfristig also wieder deutlich wärmer. Was aber erwartet uns in den kommenden Tagen genau? Auch darauf haben die Experten eine Antwort.

Nördlich der Alpen könnte sich größerer Gewitterkomplex bilden

Für Donnerstag hat man nämlich schon eine Gewitterwarnung für große Teile Österreichs ausgerufen. Da sollen sich im Laufe des Nachmittags und Abends von Südwesten her „einige teils kräftige Gewitter ausbreiten, welche nördlich der Alpen ein größerer Gewitterkomplex werden können“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Die Hauptgefahr liegt dabei beim Starkregen, kurzzeitig sind auch Sturmböen mit dabei. „Regional besteht Unwettergefahr“, so die Experten. Die Lage beruhigt sich dann nach Mitternacht.

©GeoSphere Austria Wo am Donnerstag vor Gewittern gewarnt wird.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So wird das Wetter am Wochenende – wo Gewitter möglich sind

Am Freitag kann es dann schon von Beginn weg gebietsweise regnen oder gewittern – punktuell ist auch kräftiger Niederschlag dabei. Am Samstag rechnen die Experten ab Mittag mit lokalen Schauer- und Gewitterzellen im Westen und Süden des Landes, am Sonntag gestaltet sich das Wetter über der Westhälfte des Landes ganztägig unbeständig mit Regenschauern oder eingelagerten Gewittern. Auch Sonnenfenster sind zwischendurch möglich. Von Niederösterreich bis Unterkärnten geht es dagegen recht sonnig durch den Tag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert