An der Adria: Starkregen, großer Hagel, Sturm – schwere Unwetter drohen

In den kommenden Tagen könnte es an der Adria richtig rund gehen. Es werden schwerste Unwetter erwartet und mit der höchsten Warnstufe gewarnt. Die wichtigsten Infos dazu bekommt ihr hier bei uns.

An und um die Obere Adria drohen am Donnerstag, sowie in der Nacht auf und am Freitag heftige Gewitter.

An und um die Obere Adria drohen am Donnerstag, sowie in der Nacht auf und am Freitag heftige Gewitter.

Der heutige Mittwoch ist in Österreich wettertechnisch noch eine Art ruhiger Übergangstag. Doch schon am Donnerstag, 20. August 2026, drohen hierzulande teils stärkere Gewitter – bis hin zu regionaler Unwettergefahr. Alles zum Wetter in den kommenden Tagen in Österreich erfahrt ihr hier: Gewitterwarnung: Wo es kracht und was Österreich erwartet. Deutlich heftiger dürfte es allerdings den nördlichen Adria-Bereich rund um Italien, Slowenien und Kroatien treffen, wie Meteorologen nun prognostizieren.

„Wetterkarten verheißen nichts Gutes“

Meteorologen sind sich für die kommenden Tage dort schon recht sicher: „Die Wetterkarten verheißen nichts Gutes für Norditalien.“ Dort drohen am Donnerstag und Freitag nämlich „katastrophale Überschwemmungen“, so MeteoWeb. Daher wurde auch die höchste Wetterwarnstufe für den Bereich rund um die Obere Adria ausgerufen.

Wo die stärksten Unwetter niedergehen könnten

Das Wetter-Thema an der Oberen Adria wird aber auch von österreichischen Meteorologen aufgegriffen. Skywarn Austria schreibt etwa von „zahlreichen heftigen Gewittern“, die ab dem frühen Donnerstagnachmittag von den Bergen und der Po-Ebene ausgehen, „wobei das Auftreten von Superzellen wahrscheinlich ist“. Am Nachmittag und Abend würden diese dann über Venetien, Friaul und später auch über Slowenien und das nördliche Istrien ziehen. „Dabei sind Starkregen, großer Hagel und schwere Sturmböen möglich, auch die Tornadogefahr ist erhöht“, berichten die Experten. Kräftige Gewitter sind auch noch in der Nacht auf und am Freitag selbst möglich.

Auch „einzelne Tornados oder Wasserhosen“ nicht ausgeschlossen

Und auch die Seite „Sturm und Gewitterjagd Tirol / Storm Chasing Europe“ spricht von einer Verschärfung der Lage. Die Rede ist von einer „außergewöhnlich starken, bodennahen Windscherung über der Oberen Adria“. Auch hier spricht man von Venedig über Jesolo, Caorle und Lignano bis Triest und Istrien von den am stärksten gefährdeten Gebieten. Vor allem am späten Nachmittag und Abend könnte sich demnach eine gefährliche Mischung aus organisierten Schwergewittern und Superzellen, sintflutartigem Starkregen, größerem Hagel und schweren bis möglicherweise extremen Gewitterböen entwickeln. Ausschließen möchte man seitens der Meteorologen auch „einzelne Tornados oder Wasserhosen“ nicht.

„Kann innerhalb kürzester Zeit heftig werden“

Aktuell würde es sich dabei jedenfalls noch um Modellberechnungen handeln und nicht jeder Ort wird getroffen. Aber man warnt: „Sollte dieses Potential tatsächlich abgerufen werden, kann es örtlich innerhalb kürzester Zeit heftig werden.“ Und abschließend: „Urlauber und Camper sollten die Entwicklung morgen aufmerksam verfolgen.“