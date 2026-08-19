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Bild auf 5min.at zeigt eine Lidl-Filiale von außen.
Lidl Österreich ruft einen High Protein Pudding zurück.
Österreich
19/08/2026
High Protein

Pudding-Rückruf bei Lidl in Österreich: „Produkt nicht verzehren“

Wie Lidl Österreich in einer Aussendung berichtet, wird aktuell der "Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g" zurückgerufen. Warum das der Fall ist, erfahrt ihr hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Betroffen ist dabei das Produkt des Lieferanten „Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 12. September 2026. In dem „Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g“ wurden nämlich „Bacillus cereus“ nachgewiesen. Was heißt das? Diese können Auslöser für Magen-/Darmerkrankungen sein. Lidl Österreich dazu: „Bei bestimmten Personengruppe (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem) können ernste Krankheitsverläufe auftreten.“ Kunden sollten demnach „den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren“.

Dieses Produkt wird bei Lidl in Österreich aktuell zurückgerufen:

  • Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g
  • Mindesthaltbarkeitsdatum: 12. September 2026
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Milbona High Protein Pudding Schoko, 200g.
©Lidl Österreich
Dieser Pudding wird bei Lidl Österreich aktuell zurückgerufen.

Pudding kann in allen Lidl-Österreich-Filialen zurückgebracht werden

Der betroffene Pudding mit oben genanntem Mindesthaltbarkeitsdatum kann übrigens in allen Lidl-Filialen hierzulande zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommt man auch dann zurück, wenn man die Rechnung nicht mehr hat, versichert das Unternehmen. Gleichzeitig erklärt man, dass vom Rückruf ausschließlich das genannte Produkt betroffen ist: „Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke ‚Milbona‘ sind von dem Rückruf nicht betroffen.“

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