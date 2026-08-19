ORF-Beitrag: 120.000 wollen nicht zahlen und tun etwas dafür

Rund 120.000 Österreicher haben zwischen Jänner und Juli 2026 versucht, sich vom ORF-Beitrag befreien zu lassen. Knapp 96.000 ist das auch gelungen, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten. Im Vergleich zu 2025 ist das ein Anstieg.

Wir wissen, wie du dich vom ORF-Beitrag befreien lassen kannst und was es dafür braucht.

Wir wissen, wie du dich vom ORF-Beitrag befreien lassen kannst und was es dafür braucht.

Die ORF-Gebührenbefreiung ist dieses Jahr quasi gleich doppelt wertvoll. Einerseits muss man nicht monatlich bis zu 20 Euro entrichten, andererseits bekommt man auch einen billigeren Stromtarif. Auch wenn beim Sozialtarif auch noch zehntausende Österreicher eine Nummer schicken müssten, um den Sechs-Cent-Tarif zu bekommen. Alles zum Thema hier: Nummer fehlt: 60.000 Haushalte verzichten weiter auf billigen Stromtarif.

Anträge zur Befreiung vom ORF-Beitrag um 12 Prozent gestiegen

Wir haben nun beim ORF-Beitrags Service (OBS) nachgefragt, ob sich dieses Jahr auch eine erhöhte Anfrage nach der Gebührenbefreiung abzeichnet. Und tatsächlich: „Im Zeitraum Jänner bis Juli 2026 wurden insgesamt rund 120.000 Anträge auf Befreiung von der ORF-Beitragspflicht gestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg um knapp zwölf Prozent„, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten exklusiv. Und von diesen 120.000 Anträgen wurden im selben Zeitraum immerhin rund 96.000 auch stattgegeben. „Das entspricht rund 80 Prozent“, so der OBS.

Musst du den ORF-Beitrag bezahlen? Ja, muss ich Nein, ich bin befreit Nein, jemand anderes zahlt für mich Ich weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wann du dich vom ORF-Beitrag befreien kannst

Wie aber kann man sich befreien lassen? Das ist prinzipiell dann möglich, „wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem ORF-Beitrags-Gesetz erfüllt sind“, so der OBS. Und: „Dazu zählen insbesondere eine gesetzlich anerkannte Anspruchsgrundlage und die Nichtüberschreitung der maßgeblichen Nettohaushaltseinkommen.“

Was es braucht, um vom ORF-Beitrag befreit zu werden: arbeitslos

gehörlos oder schwer hörbehindert

Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld

Lehrling

Leistung aus sonstigen öffentlichen Mitteln (soziale Hilfsbedürftigkeit)

Mindestsicherung (ehemalige Sozialhilfe)

Pension

Pflegegeld

Studien-/Schülerbeihilfe

ORF-Gebührenbefreiung: So viel darfst du verdienen

Dieses Nettohaushaltseinkommen dürfe die gesetzlich definierten Grenzen nicht überschreiten. Das heißt: Ein Ein-Personen-Haushalt darf im Jahr 2026 nicht mehr als 1.465,40 Euro, ein Zwei-Personen-Haushalt nicht mehr als 2.311,81 Euro verdienen. Für jede weitere im Haushalt lebende Person kommen 226,11 Euro netto dazu. Ob du anspruchsberechtigt bist, kannst du auch mit Hilfe des Befreiungs-Rechners hier online ausrechnen lassen. Hier findest du auch das Antragsformular für die Gebührenbefreiung.