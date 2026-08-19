Unwettergefahr am Donnerstag in Österreich: Wann es ungemütlich wird

Am Donnerstag, 20. August 2026, wird in Österreich einmal mehr vor Hitze und vor Gewittern gewarnt. Was uns genau erwarten dürfte, erfahrt ihr hier bei uns.

In Österreich wird es am Donnerstag wieder heiß und gewittrig. Das zeigt auch die Wetterwarnkarte der GeoSphere Austria, wo sowohl vor dem einen als auch vor dem anderen gewarnt wird. Aber alles einmal auf Anfang. Im Westen, Norden und Nordosten Österreichs verläuft der gesamte Tag schon recht unbeständig. Erste gewittrige Schauer werden dort von den Meteorologen bereits am Vormittag erwartet.

Wann und wo am Donnerstag Gewitter in Österreich möglich sind

Im Tagesverlauf breiten sich die Gewitter mit aufkommender Quellbewölkung auf weite Teile des Berglands aus und werden auch immer häufiger. Nach Osten und Süden gibt es bis weit in den Nachmittag hinein größere Sonnenfenster, dort wird es auch recht heiß und schwül. Dementsprechend könnten die Schauer und Gewitter später auch dorthin ziehen. Die GeoSphere Austria dazu: „Gegen Abend und in der Nacht sind kräftige Schauer und Gewitter dann überall möglich. Regional besteht Unwettergefahr.“ Gewarnt wird, wie auf der Wetterwarnkarte ersichtlich, im größten Teil Österreichs. Ausnahmen bilden aktuell lediglich der Nordwesten nördlich der Stadt Salzburg, der Süden Tirols und der Südosten Österreichs.

©GeoSphere Austria Im Großteil Österreichs gibt es für Donnerstag eine Gewitterwarnung.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Hauptgefahr ist vor allem Starkregen“

In der Warnung schreiben die Experten von „teils kräftigen Gewittern“, die sich im Laufe des Nachmittags und Abends von Südwesten her ausbreiten werden. Nördlich der Alpen könnten sie dann sogar zu einem größeren Gewitterkomplex werden. „Hauptgefahr ist vor allem Starkregen, aber auch kurzzeitige Sturmböen sind dabei“, so die GeoSphere Austria in ihrer Warnung. Die Lage dürfte sich dann nach Mitternacht langsam beruhigen. Noch härter dürfte es aber übrigens den Raum rund um die Obere Adria treffen: An der Adria: Starkregen, großer Hagel, Sturm – schwere Unwetter drohen.

Auch Hitzewarnung in Österreich am Donnerstag

Zusätzlich zur Warnung vor stärkeren Gewittern warnt man auch wieder vor der Hitze. Während es extreme Temperaturen wie Anfang August mit teils bis zu 41 Grad nicht geben wird, wird es regional doch auch bis zu 33 Grad heiß werden. Besonders betroffen sind dabei der gesamte Osten Österreichs bis in den Süden runter nach Villach. Zumindest in der Früh werden die Temperaturen aber noch erträglich sein – bei Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad.