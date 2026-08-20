Kollision auf L54: Rennradfahrer (32) bei Unfall schwer verletzt

Auf der L54 in Schnifis kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Rennradfahrer kollidierte mit einem abbiegendem Auto. Der Verletzte musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg war ein 21-jähriger Autofahrer aus Richtung Thüringerberg gegen 19.20 Uhr kommend auf der L54 unterwegs. Im Bereich der Jagdbergstraße wollte er mit seinem Auto nach links in die Alte Landstraße abbiegen. Genau in diesem Moment näherte sich auf der Jagdbergstraße aus der Gegenrichtung ein 32-jähriger Rennradfahrer. Während des Abbiegemanövers kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Radfahrer.

32-Jähriger schwer verletzt

Der Rennradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der Unfall löste einen Einsatz mehrerer Organisationen aus. Die Feuerwehr Schnifis rückte mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 17 Einsatzkräften aus. Zusätzlich standen ein Rettungsfahrzeug mit zwei Einsatzkräften sowie eine Polizeistreife vor Ort.