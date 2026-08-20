Bluttat in Kumberg: Jüngere Schwester war mit der 8-Jährigen im Zimmer

Nach dem Tod einer 8-Jährigen in Kumberg werden weitere erschütternde Details bekannt. Das Mädchen soll geschlafen haben, als ihr Vater es tödlich verletzte. Im selben Zimmer befanden sich ihre jüngere Schwester und die Mutter.

Die Bluttat von Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung beschäftigt weiterhin die Ermittler und lässt eine ganze Gemeinde fassungslos zurück. Nachdem der 37-jährige Vater am Mittwoch ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte, werden nun weitere Details zu jener Nacht bekannt. Wie 5 Minuten bereits berichtet, soll der Mann seine 8-jährige Tochter am Montagabend, 17. August, mit einem Küchenmesser tödlich verletzt haben: Nach Tod der 8-Jährigen in Kumberg: Vater legt Geständnis ab. Danach soll er versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Suizidversuch scheiterte. Bei seiner Einvernahme gab der 37-Jährige laut Polizei an, aufgrund von Streitigkeiten mit seiner Partnerin Suizid begehen und seine Tochter, die er laut Medienberichten als sein „Lieblingskind“ bezeichnet haben soll, „mitnehmen“ zu wollen. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Neue Details: Schwester soll im selben Zimmer gewesen sein

Besonders schwer wiegt eine neue Information zum mutmaßlichen Tatablauf. Der 37-Jährige soll gegen 22.45 Uhr mit einem Küchenmesser in das Kinderzimmer begeben haben. Dort schlief laut mehreren Medienberichten nicht nur seine 8-jährige Tochter. Auch die jüngere Schwester des Mädchens sowie die Lebensgefährtin des Mannes sollen sich zu diesem Zeitpunkt im selben Zimmer befunden haben. Die jüngere Schwester dürfte Teile des Geschehens mitbekommen haben. Die Mutter soll durch Geräusche aufgewacht sein. Offiziell seitens der Polizei wurde bestätigt, dass sich der Tatverdächtige in das Kinderzimmer seiner schlafenden Tochter begeben haben dürfte.

Beziehung soll bereits länger in der Krise gewesen sein

Auch zum Hintergrund gibt es neue Informationen. Gegenüber den Ermittlern hatte der 37-Jährige bereits Streitigkeiten mit seiner Partnerin als Grund für seinen Entschluss genannt. Die Beziehung soll schon länger in einer schweren Krise gesteckt haben. Das Paar habe demnach faktisch getrennt unter einem Dach gelebt. Eine Trennung von seiner Lebensgefährtin soll schließlich den Ausschlag für den folgenschweren Entschluss gegeben haben. Der Mann soll gegenüber den Ermittlern außerdem angegeben haben, seine ältere Tochter „mitnehmen“ haben zu wollen.

8-Jährige starb an massivem Blutverlust

Gesichert ist mittlerweile auch die Todesursache. Die gerichtlich angeordnete Obduktion fand am Dienstag statt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark starb das Mädchen an massivem Blutverlust infolge schwerer Verletzungen am Hals. „Die Ergebnisse der Obduktion decken sich mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen“, teilte die Polizei mit. Nach der mutmaßlichen Tat soll sich der Vater ins Badezimmer zurückgezogen und dort versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Die Einsatzkräfte fanden ihn später mit Schnittverletzungen vor. Im Badezimmer wurde auch das Küchenmesser sichergestellt, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt. Es soll sich um ein japanisches Küchenmesser mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge handeln.

Weitere Familie war laut Bericht nicht im Haus

Auch bei einem weiteren Punkt gibt es nun eine neue Information. Bekannt war bereits, dass in dem Haus zwei Zwillingsbrüder mit ihren Familien lebten. Die fünfköpfige Familie des Zwillingsbruders war am Tag der Tat allerdings auf Urlaub und nicht im Haus. Das Umfeld soll dennoch weiter befragt und die vorhandenen Spuren ausgewertet werden. Der 37-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz mittlerweile in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Über die Untersuchungshaft soll nun entschieden werden.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid oder einen Suizidversuch– außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142.

Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 09:20 Uhr aktualisiert