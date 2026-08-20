Unwetter in Österreich: Karten zeigen, wo die heftigsten Gewitter drohen

Am heutigen Donnerstag, 20. August 2026, besteht quasi in ganz Österreich die Chance auf teils kräftige Gewitter. Die Wetterdienste warnen allesamt - etwa vor Hagel, Starkregen und Sturmböen. Alle Infos hier bei uns.

Der Donnerstagvormittag bringt ein wenig die Ruhe vor dem Sturm in Österreich. Meist ist es noch sehr sonnig, nur im Westen zeigen sich auch da schon vermehrt Wolken, berichtet etwa die GeoSphere Austria. Spätestens am Nachmittag ziehen dann vom Bergland ausgehend Regenschauer und Gewitter über das Land, gegen Abend und in der Nacht sind sie dann überall möglich. Laut der Meteorologen besteht dann auch „Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen“. Dementsprechend haben die Experten auch eine Warnung für ganz Österreich ausgerufen.

©GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria warnt heute vor teils starken Gewittern.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wo die heftigsten Zellen zu erwarten sind

Von einer „brisanten Unwetterlage“ schreibt auch die Seite Skywarn Austria. Und: „Durch die starke Windscherung ist auch die Bildung von Superzellen zu erwarten.“ Die ersten Gewitter erwartet man ab der Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag im Westen und Südwesten. Eine Superzelle ist da bereits in Osttirol und Oberkärnten möglich. Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt dann zunehmend ostwärts, kräftige Gewitter können aber auch im Süden weiterhin auftreten. „Die heftigsten Zellen sind in einem Streifen von der Obersteiermark bis ins Wiener Becken zu erwarten. Auch hier ist die Bildung von Superzellen möglich“, berichten die Experten. Weiterhin kräftige Gewitter können in der Nacht etwa von Kärnten bis ins Mittelburgenland niedergehen. Auf einer Karte zeigt man, wo die stärksten Gewitter zu erwarten sind. Vor allem in den roten Bereichen rechnet man mit Starkregen, Sturmböen und Hagel bis zu fünf Zentimetern.

In der Nacht schon Gewitter niedergegangen

Die österreichische Unwetterzentrale hat ebenfalls Vorwarnungen für ganz Österreich ausgerufen und die Karte komplett in gelb getaucht. Und nicht nur das: In der Nacht auf Donnerstag sind stellenweise auch schon ein paar Gewitter niedergegangen. Laut der Experten hat es etwa in Oberösterreich bereits über 2.000 Entladungen seit Mitternacht gegeben, in Niederösterreich waren es über 1.700, in Tirol immerhin noch über 1.100. Auch die stärksten Windböen haben sich bereits im Bereich über 50 km/h bewegt. Zehn Liter oder mehr pro Quadratmeter sind in der Nacht in Mattsee (Salzburg) und Kössen (Tirol) gefallen, wissen die Meteorologen.

©Österreichische Unwetterzentrale Seitens der österreichischen Unwetterzentrale wurde eine Gewitter-Vorwarnung für ganz Österreich ausgerufen.

An der Oberen Adria drohen schwere Unwetter

Übrigens nicht nur in Österreich drohen heute kräftige Gewitter. In Norditalien und rund um die Obere Adria dürfte es noch heftiger werden, wie Meteorologen berichten. Dort hält man sogar Tornados und Windhosen für möglich – wenn die Wetterlage „stimmt“. Was zu erwarten ist: An der Adria: Starkregen, großer Hagel, Sturm – schwere Unwetter drohen.