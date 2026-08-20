Großer Hagel, Tornado-Gefahr: Schwere Gewitter drohen hier heute an der Adria

Schwere Gewitter drohen am Donnerstag nicht nur in Teilen Österreichs, auch an der Oberen Adria könnte es heftig werden. Gewarnt wird etwa vor großem Hagel und sintflutartigem Starkregen, auch Tornados schließt man nicht aus.

Italien ist am heutigen Donnerstag, 20. August 2026, wettertechnisch definitiv zweigeteilt. Im Süden dominiert die Hitze und damit einhergehend auch die Waldbrandgefahr. Im Norden könnte es so richtig krachen. Starke Unwetter sind dabei vor allem im Bereich der Oberen Adria möglich, wobei Superzellen zentimetergroße Hagelkörner und extremen Starkregen mit sich bringen werden. Wetterexperten schließen auch mögliche Tornados oder Windhosen nicht aus, die Kombination aus hoher Gewitterenergie und der starken Änderung des Windes könnte das möglich machen.

In mehreren Regionen wird vor starken Gewittern gewarnt

Aufgrund der zu erwartenden starken Unwetter wird auch in acht Regionen in Italien davor gewarnt. Während laut „Il Fatto Quotidiano“ in sieben Regionen die gelbe Warnstufe gilt, wird in der Region Marken sogar in orange gewarnt. Besonders stark dürften die Gewitter jedenfalls in den Provinzen Bozen, Toskana, Venetien und in der Lombardei sein.

An der Oberen Adria entstehen heute starke Gewitter. Superzellen mit 5 bis 10cm Hagelgröße sind möglich – und auch sogenannte bow-echos mit über 100 km/h.

Im Bild eine berechnete Momentaufnahme für 22 Uhr mit einem Gewittercluster von Ravenna 🇮🇹 bis Zadar 🇭🇷. pic.twitter.com/Rv2CXWSo1g — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) July 21, 2026

Gesamter Bereich der Oberen Adria möglicherweise betroffen

Doch nicht nur Norditalien könnte von den Unwettern getroffen werden, auch Slowenien und das nördliche Istrien (Kroatien) könnten im Adria-Raum betroffen sein. Skywarn Austria schreibt etwa von „zahlreichen heftigen Gewittern“, die von der Po-Ebene ausgehen und am Nachmittag und Abend auch über Venetien, Friaul und später eben über Slowenien und Istrien fegen sollen. Innerhalb kürzester Zeit könne es jedenfalls heftig werden, sollte das vorhandene Potential tatsächlich abgerufen werden. Experten raten Urlaubern und Anwohnern gleichermaßen, die Wetter-Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und im Fall der Fälle zu Hause zu bleiben.

Unwetter auch in Österreich möglich

Auch in Österreich werden am heutigen Donnerstag dann starke Gewitter erwartet. Im ganzen Land wird vor solchen gewarnt, die Gefahren gehen von Starkregen, Sturmböen und Hagel aus, wissen die Meteorologen. Alles, was ihr jetzt wissen müsst, könnt ihr auch hier bei uns nachlesen: Unwetter in Österreich: Karten zeigen, wo die heftigsten Gewitter drohen.