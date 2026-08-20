Gratis war einmal? Bis zu 3,60 Euro für Leitungswasser im Lokal

Ein Glas Wasser zum Essen oder Kaffee? Das ist längst nicht überall kostenlos. Eine Stichprobe der Arbeiterkammer zeigt: In vielen Lokalen wird für Leitungswasser extra kassiert, teilweise für einen halben Liter sogar 3,60 Euro.

Zwischen Juni und Juli wurden die Preise in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern erhoben. Das Ergebnis: Nur drei der untersuchten Lokale servierten Leitungswasser kostenlos.

Zwischen Juni und Juli wurden die Preise in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern erhoben. Das Ergebnis: Nur drei der untersuchten Lokale servierten Leitungswasser kostenlos.

Leitungswasser gehört für viele Gäste ganz selbstverständlich zum Lokalbesuch. Wer zum Essen, Kaffee oder einem Glas Wein noch Wasser bestellt, könnte auf der Rechnung allerdings eine Überraschung erleben. Denn kostenlos ist Leitungswasser in der Gastronomie keineswegs selbstverständlich. Wie unterschiedlich die Betriebe damit umgehen, zeigt eine aktuelle Stichprobe der Arbeiterkammer Wien. Zwischen Juni und Juli wurden die Preise in 30 Wiener Restaurants und Kaffeehäusern erhoben. Das Ergebnis: Nur drei der untersuchten Lokale servierten Leitungswasser kostenlos.

Bis zu 3,60 Euro für einen halben Liter

Besonders auffällig sind die Preisunterschiede. Laut Arbeiterkammer wurden für einen halben Liter Leitungswasser zwischen 80 Cent und 3,60 Euro verlangt. Auch wer ohnehin im Lokal konsumiert, bekommt das Wasser nicht automatisch kostenlos. In 23 der 30 getesteten Betriebe wurde Leitungswasser auch dann verrechnet, wenn zusätzlich Speisen oder andere Getränke bestellt wurden. Die Arbeiterkammer sieht diese Entwicklung kritisch und fordert, dass Leitungswasser zumindest dann kostenlos angeboten werden sollte, wenn Gäste ohnehin konsumieren.

Findest du, dass man für Leitungswasser in der Gastronomie zahlen sollte? Ja, auf jeden Fall! Ja, aber doch nicht so viel… Ja, wenn man nichts anderes konsumiert Nein, Leitungswasser sollte gratis sein Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Warum Wirte für Leitungswasser Geld verlangen

Aufseiten der Gastronomie wird dagegen argumentiert, dass mit einem Glas Leitungswasser mehr verbunden ist als der reine Wasserpreis. Gläser müssen bereitgestellt, serviert, abgeräumt und anschließend gereinigt werden. Dazu kommen Personal-, Energie- und Infrastrukturkosten. Der Linzer Gastronom Ernst Sonnleitner macht die Erfahrung, dass viele Gäste dafür durchaus Verständnis haben. Entscheidend sei, transparent zu erklären, was sie für ihr Geld bekommen, so aus einem Bericht des ORF. In seinem Lokal werde das Wasser etwa gefiltert und gekühlt. Beschwerden gebe es deshalb kaum. „99 Prozent finden das wirklich okay“, sagt der Gastronom.

Bei Kaffee oder Wein ist Wasser kostenlos

Sonnleitner unterscheidet allerdings danach, was seine Gäste sonst noch bestellen. Wer bei ihm einen Kaffee oder Wein konsumiert, muss für das dazu servierte Leitungswasser nicht zusätzlich bezahlen. „Wenn ein Gast bei uns einen Wein trinkt oder einen Kaffee trinkt, ist das Leitungswasser natürlich inkludiert im Preis“, erklärt er. Genau diese unterschiedlichen Modelle machen es für Gäste allerdings schwierig, schon vor dem Lokalbesuch zu wissen, ob und wie viel für Leitungswasser verlangt wird.

Kostenloses Leitungswasser ist keine Selbstverständlichkeit

Die Stichprobe zeigt damit vor allem eines: Beim Leitungswasser gibt es in Österreichs Gastronomie keine einheitliche Praxis. Während manche Betriebe Wasser zur Konsumation kostenlos anbieten, verrechnen andere einen eigenen Preis. Für Gäste kann es sich deshalb lohnen, vor der Bestellung einen Blick in die Getränkekarte zu werfen oder nachzufragen.