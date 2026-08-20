Vizekanzler Babler möchte Telegram-Änderungen: Was er fordert

"Es ist fünf vor zwölf." Mit diesen Worten startet Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ein Posting, in dem er Änderungen bei und im Umgang mit Telegram fordert.

Über den Messenger-Dienst Telegram würden laut Babler „unkontrolliert Frauenhass, sexualisierte Gewalt und Extremismus“ verbreitet werden. Die SPÖ bezeichnet die Plattform allgemein als „zentralen, digitalen Schauplatz für rechtsextreme und islamistisch-extremistische Akteure“. Neben Babler fordert daher auch Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) strengere Regeln für den Messenger-Dienst. Leichtfried dazu: „Wir dürfen nicht länger zusehen, wie sich auf Telegram ungehindert Desinformationskampagnen und extremistische Netzwerke ausbreiten.“

„Wer Millionen erreicht, trägt Verantwortung“

Babler ist sich jedenfalls sicher: „Plattformen dürfen sich nicht länger mit Rechentricks vor der Verantwortung drücken. Wir fordern die Einstufung als EU-Großplattform, um Telegram zu strengen Kontrollen und konsequentem Schutz von Frauen und Jugendlichen zu verpflichten.“ Denn: „Wer Millionen erreicht, trägt Verantwortung“, so der Vizekanzler im Posting. Gründe für die Forderungen sind etwa die Anschlagspläne eines jungen Tiroler Burschen, der sich über Telegram mit Gleichgesinnten ausgetauscht haben soll: 14-Jähriger wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Untersuchungshaft.

„Ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit im Netz“

In den Kommentaren bekommt Babler auch durchwegs Zuspruch. Ein Facebook-Nutzer fragt dabei etwa, ob man sich den amerikanischen Klagen nicht anschließen könne. Mehrere bedanken sich und empfinden strengere Regeln etwa als „längst überfällig“. Jemand schreibt etwa auch: „Ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit im Netz.“ Das sieht auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim so: „Messengerdienste wie Telegram dürfen kein Einfallstor für Gewalt, Terror und Extremismus sein.“