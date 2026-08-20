Warnstufe rot in 8 Bundesländern: Gewitter bringen Starkregen, Hagel und Sturm

Über Österreich ziehen aktuell gleich mehrere Gewitter hinweg. Dementsprechend wurde in acht von neun Bundesländern (Stand 16.15 Uhr) eine rote Gewitterwarnung ausgerufen. Was derzeit geschieht und was uns erwartet.

Mehrere Gewitter ziehen derzeit über Österreich hinweg - kürzlich ein besonders kräftiges auch über Wien.

Mehrere Gewitter ziehen derzeit über Österreich hinweg - kürzlich ein besonders kräftiges auch über Wien.

Wie bereits angekündigt – alles dazu hier: Unwetter in Österreich: Karten zeigen, wo die heftigsten Gewitter drohen – ziehen am heutigen Donnerstag, 20. August 2026, Gewitter über Österreich hinweg. Dabei ist örtlich auch das Potential für Unwetter gegeben, schreibt etwa die GeoSphere Austria. Nachdem kurz vor 15 Uhr ein Gewitter über Wien in Richtung Osten hinweggezogen ist, für das die österreichische Unwetterzentrale sogar die höchste Warnstufe violett ausgegeben hat, sind derzeit (Stand 17.15 Uhr) gleich mehrere Gewitter in ganz Österreich unterwegs.

Wetterdienste rufen zweithöchste Warnstufe aus

Dementsprechend gilt Warnstufe rot in Teilen von nicht weniger als acht Bundesländern. Tirol ist jedoch mit Ausnahme von Osttirol noch nicht bewarnt. Das Burgenland ebenfalls (noch) nicht. Die zweithöchste Warnstufe (orange) hat auch die GeoSphere Austria für einige Bereiche Österreichs ausgerufen. Mehr dazu in den folgenden Abbildungen.

©Österreichische Unwetterzentrale | In Österreichs Bundesländern wird derzeit in rot vor Gewittern und Unwettern gewarnt. ©GeoSphere Austria | Auch die GeoSphere Austria zeigt die aktuell kräftigsten Entwicklungen in der Karte.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Die derzeit stärksten Gewitterzellen befinden sich…“

Und auch die Seite Skywarn Austria warnt vor „kräftigen Gewittern über Österreich“. Und weiter: „Über Österreich haben sich verbreitet kräftige Gewitter entwickelt. Die derzeit (Stand 16.15 Uhr) stärksten Gewitterzellen befinden sich über dem Murtal sowie im Wiener Becken.“ Die möglichen Gefahren aktuell? Kräftiger Starkregen mit lokalen Überflutungen, Hagel bis zu drei Zentimeter, Sturmböen. Und man warnt außerdem: „Die Gewitter können sich in den kommenden Stunden örtlich weiter verstärken und verlagern. Besonders durch den teils kräftigen Starkregen sind kleinräumige Überflutungen möglich.“

Update 17.15 Uhr: Multi- oder Superzellen im Nordosten

Kräftige Multi- und Superzellen sind derzeit vor allem im Nordosten des Landes unterwegs, berichtet Skywarn Austria. Die Experten dazu: „Im Nordosten Österreichs hat sich eine kräftige Multi- oder Superzelle entwickelt. Auch im Raum Ternitz befindet sich derzeit eine kräftige Multizelle.“ Zudem treten vor allem in Kärnten und der Steiermark aktuell großflächig Schauer und Gewitter auf. Mögliche Gefahren sind dabei Hagle, kräftiger Starkregen mit Überflutungen und Sturmböen.

©Österreichische Unwetterzentrale Das sind die bewarnten Gebiete Stand 17.15 Uhr.

Über 1.000 Blitze bereits in 7 Bundesländern verzeichnet

Dass Gewitter derzeit quasi überall unterwegs sind, zeigt auch die Blitzanzahl bis 16 Uhr. Laut österreichischer Unwetterzentrale haben sich bis dahin etwa mehr als 3.900 Blitze in Niederösterreich entladen. Dahinter folgen die Steiermark und Oberösterreich mit jeweils mehr als 2.700 Entladungen. Tirol hat 1.960, Kärnten 1.612, Salzburg 1.468 und Vorarlberg 1.114 zu verzeichnen. Durch die vergleichsweise kleinere Stadtfläche haben sich über Wien trotz starken Gewitters „erst“ 659 Blitze entladen. Aktuell (noch) nicht in der Statistik ist das Burgenland. Der meiste Niederschlag ist in Hermagor mit 27,2 Litern gefallen, die stärkste Windböe war laut österreichischer Unwetterzentrale in Lienz mit 95 km/h.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 17:19 Uhr aktualisiert