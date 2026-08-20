Neue EU-Regeln setzen Österreichs Onlinehandel unter Druck

Seit 12. August gilt die neue EU-Verpackungsverordnung. Für österreichische Onlinehändler kann der Versand in andere EU-Länder dadurch teuer werden. Die WKÖ fordert rasche Erleichterungen.

Die neue EU-Verpackungsverordnung sorgt laut WKÖ vor allem beim grenzüberschreitenden Versand für hohe Kosten und große Unsicherheit bei Onlinehändlern.

Die neue EU-Verpackungsverordnung sorgt laut WKÖ vor allem beim grenzüberschreitenden Versand für hohe Kosten und große Unsicherheit bei Onlinehändlern.

Seit 12. August 2026 gilt die neue Verpackungsverordnung PPWR 2025/40 in der gesamten EU. Besonders beim grenzüberschreitenden Versand sieht das Bundesgremium des Versand- und Internethandels der WKÖ große Probleme. Unternehmen benötigen laut WKÖ de facto in jedem Land, in das sie liefern, einen Bevollmächtigten. Dazu kommen Abgaben und Verwaltungskosten. In der Branche seien deshalb die Unsicherheiten weiterhin groß.

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Tausende Euro

Wie stark sich die Vorgaben auswirken können, zeigen laut WKÖ jüngste Beispiele aus dem Handel. Bereits der Versand von knapp 50 Paketen pro Jahr in fünf verschiedene EU-Länder könne Kosten von mehreren tausend Euro verursachen. Für kleine und mittlere Unternehmen sei das nicht stemmbar. Die Folge könne sein, dass wichtige Märkte nicht mehr beliefert werden. Alexander Smuk, Berufsgruppensprecher des Versand- und Internethandels der WKÖ, warnt: „Gerade Handelsbetriebe aus kleineren Ländern wie Österreich, die auf andere europäische Märkte angewiesen sind, werden durch diese Gesetzgebung kategorisch vom Binnenmarkt ausgeschlossen“.

Zweifel in Brüssel

Mittlerweile gibt es laut WKÖ auch auf EU-Ebene Zweifel an einzelnen Bestimmungen. Die Europäische Kommission habe nationalen Behörden bereits empfohlen, bestimmte Vorschriften der Verpackungsverordnung nicht zu vollziehen. Besonders betroffen sei die stark kritisierte Regelung zu den Bevollmächtigten. Rechtlich bindend sei diese Empfehlung allerdings nicht. Smuk beschreibt die Lage so: „Jetzt haben wir die Situation, dass einzelne Bestimmungen der Verpackungsverordnung offiziell gelten, die in Wahrheit aber keiner haben will, nicht einmal die EU-Kommission selbst“.

Hoffnung auf Herbst

Die Branche hofft nun auf rasche Erleichterungen, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Laut Europäischer Kommission soll im Herbst über einen möglichen Aufschub beziehungsweise Erleichterungen bei der Pflicht zu Bevollmächtigten beraten werden. Bis dahin bleiben die derzeitigen Bestimmungen laut WKÖ ein Problem für viele Händler. Smuk richtet deshalb einen Appell an die Verantwortlichen: „Wir können hier nur an die nationalen und europäischen Entscheidungsträger appellieren, rasch und verantwortungsbewusst ein Umfeld für den heimischen Onlinehandel zu schaffen, in welchem den Unternehmen nicht schrittweise ihre Existenzgrundlage entzogen wird“.