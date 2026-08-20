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Ein Foto auf 5min.at zeigt Wolken
Die GeoSphere Austria warnt am Freitag in Teilen Österreichs vor Gewittern und vor Starkregen.
Österreich
20/08/2026
Wo es kracht

Gewitter am Freitag: Warnung vor Hagel, Starkregen, Sturm in Österreich

Nachdem am Donnerstag bereits verbreitet Gewitter in quasi allen Bundesländern unterwegs waren, warnen Meteorologen auch am Freitag, 21. August 2026, davor. Wo und wann sie entstehen sollen? Ihr erfahrt es hier bei uns.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(383 Wörter)
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Am Donnerstag sind einige teils kräftige Gewitter und Unwetter über das Land gezogen. Mehr dazu könnt ihr etwa auch hier nachlesen: Warnstufe rot in 8 Bundesländern: Gewitter bringen Starkregen, Hagel und Sturm. Und wie die Meteorologen der GeoSphere Austria nun berichten, kann es auch am Freitag, 21. August 2026, wieder stellenweise richtig krachen. Dementsprechend hat man neuerlich Warnungen für einige Regionen in Österreich ausgerufen.

Im Westen und Südwesten von der Früh weg immer wieder Wolken

Letzte Regenschauer, die noch von der Nacht übrig sind, werden demnach am Freitag in den Morgenstunden im Nordosten des Landes abziehen. Dach wird es „zumindest zeitweise sonnig und trocken“, wissen die Experten. Und: „Auch im Norden Osten und Südosten zeigt sich immer wieder die Sonne. Weiter im Westen und Südwesten ziehen bereits von der Früh weg immer wieder auch Wolkenfelder durch und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch.“

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„Lokal ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen“

Im Tagesverlauf bilden sich auch immer häufiger Regenschauer oder Gewitter, die spätestens bis zum Abend auch den Osten erreichen. Die GeoSphere Austria dazu: „Lokal ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.“ Am ehesten trocken bleibt es dagegen im äußersten Osten, aber auch hier lebt der Wind spürbar auf. Die Temperaturen erreichen im Westen oft nur 20 bis 24 Grad, ansonsten geht es bis auf 28 Grad hinauf. „Außerdem ist es vielerorts wieder schwül“, so die Meteorologen.

Warnungen vor Gewittern und Starkregen

Gewarnt wird dabei vor Gewittern vor allem in der Nordhälfte Österreichs. Mit einer Kaltfront würden sich am späten Nachmittag und Abend teils kräftige Schauer und Gewitter ausbreiten, erklären die Experten. Und: „Neben lokalem Starkregen ist vor allem nördlich der Alpen verbreitet mit stürmischem Westwind zu rechnen. Am Abend und in der ersten Nachthälfte betrifft dieser dann vor allem Ober- und Niederösterreich sowie auch Wien.“ Zudem wird in der Westhälfte vor Regen gewarnt. Vor allem ab den Mittagsstunden seien dort teils kräftige Regenschauer zu erwarten, die sich lokal durch Gewitter noch verstärken können. „Zu den gefallenen Mengen vom Vortag sind nochmals 15 bis 30 Millimeter möglich, in Spitzen teils auch mehr“, weiß man seitens der GeoSphere Austria.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Gewitterwarnung am Freitag.
©GeoSphere Austria |
Am Freitag wird vor Gewittern…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Regenwarnung am Freitag.
©GeoSphere Austria |
…und vor Regen gewarnt.
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