Delfine vor der Küste Lignanos gesichtet

Ein besonderes Naturschauspiel sorgt derzeit auf Facebook für Begeisterung: Auf der Facebookseite des Tourismusportals lignanosabbiadoro.com wurde ein Video veröffentlicht, das mehrere Delfine direkt vor der Küste des beliebten italienischen Urlaubsortes zeigt. Die Aufnahmen entstanden an einem Donnerstag, dem 20. August 2026, um 10 Uhr morgens. In den Kommentaren zeigen sich auch viele österreichische Urlauber fasziniert von den Bildern. So schreibt eine direkt: „Wir mieten ein Boot […].“ Ein weiteres Kommentar lautet: „Was für ein Wunder!“ Ein Glück also, dass Carlo Sanzuol genau im richtigen Moment die Kamera zückte.