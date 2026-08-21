233 Einsätze nach Unwetter: Menschen aus Hochwasser gerettet

Ein heftiges Gewitter hat in Teilen Österreichs für einen Großeinsatz gesorgt. Allein im Bezirk Bruck an der Leitha rückten Feuerwehren zu 233 Einsätzen aus. Menschen wurden aus ihren Fahrzeugen im Hochwasser gerettet.

Innerhalb kurzer Zeit änderte sich die Lage am Donnerstagabend dramatisch. Gegen 17.30 Uhr zog ein starkes Gewitter über den niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha. Intensive Regenfälle ließen Straßen volllaufen, Wasser drang in Keller ein und Bäume stürzten um, zuvor hatte 5 Minuten bereits über die Unwetter berichtet: Warnstufe rot in 8 Bundesländern: Gewitter bringen Starkregen, Hagel und Sturm. Für die Feuerwehren begann ein Einsatz, der sich bis weit in die Abendstunden zog. Die Dimension zeigt sich in den Zahlen: 233 Einsätze wurden verzeichnet. 26 Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 312 Mitgliedern standen im Einsatz.

©BFKDO Bruck/Leitha Die Unwetterschäden hielten die Feuerwehr auf Trab.

Menschen aus Fahrzeug im Hochwasser gerettet

Besonders brenzlig wurde die Situation in Haslau an der Donau. Dort befand sich ein Fahrzeug im Hochwasser. Einsatzkräfte mussten die Insassen aus ihrer Lage retten. Auch andernorts richtete das Unwetter Schäden an. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein Fahrzeug. Dazu kamen zahlreiche überflutete Straßen und Keller sowie weitere umgestürzte Bäume. „Binnen kürzester Zeit wurden im Bezirk mehr als 200 Einsätze verzeichnet“, schildert Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Edlinger die Situation. „Ich bin seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr, aber sowas hab ich in all den Jahren nicht erlebt“, so Edlinger.

Bezirksführungsstab hochgefahren

Die enorme Zahl gleichzeitig gemeldeter Schadensstellen machte zusätzliche Koordination notwendig. Der Bezirksführungsstab wurde hochgefahren, damit die Feuerwehren die Einsätze geordnet abarbeiten konnten. „Aufgrund der Vielzahl an Einsatzstellen wurde auch der Bezirksführungsstab hochgefahren, um die Einsätze zu koordinieren und die Schadensstellen kontrolliert abarbeiten zu können“, so Edlinger. Für viele Feuerwehrleute war der Abend damit noch lange nicht vorbei. Aufgrund der zahlreichen Schadensstellen wurde mit länger dauernden Aufräum- und Sicherungsarbeiten gerechnet. Die Auswirkungen des heftigen Wetters waren nicht nur am Boden zu spüren. Auch am Flughafen Wien in Schwechat kam es witterungsbedingt zu Verspätungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert