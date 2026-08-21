60 Tatorte in Österreich: Polizei schnappt Verdächtigen auf frischer Tat

Eine Spur aus Graz führte Ermittler zu einer österreichweiten Serie von Einbrüchen in Fahrzeuge. Rund 60 Tatorte in fünf Bundesländern werden untersucht. Nun wurde ein 49-Jähriger beim Verladen gestohlener Autoteile erwischt.

Der Fall begann mit mehreren aufgebrochenen Fahrzeugen in Graz und entwickelte sich innerhalb weniger Wochen zu umfangreichen Ermittlungen quer durch Österreich. Hochwertige Autoteile verschwanden, der Schaden wuchs von Tatort zu Tatort. Mittlerweile bringen Ermittler rund 60 Tatorte in fünf Bundesländern mit der Serie in Verbindung. Der Gesamtschaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Nun gelang der Polizei ein entscheidender Zugriff: Ein 49-Jähriger wurde in Niederösterreich auf frischer Tat festgenommen. Er steht im Verdacht, hochwertige Fahrzeugteile gestohlen zu haben.

Alles begann mit Einbrüchen in Graz

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Nacht auf den 8. Juli 2026. Auf dem Gelände einer Grazer Autovermietung brachen zunächst unbekannte Täter in mehrere Fahrzeuge ein. Dabei gingen sie laut Polizei gezielt vor: Dreiecksscheiben wurden eingeschlagen, Motorhauben geöffnet und bestimmte Teile abmontiert. Im Visier standen vor allem Lichtmodule, Motorhauben und Frontschürzen. Das Grazer Kriminalreferat übernahm die Ermittlungen und stieß bald auf weitere, ähnlich gelagerte Fälle. Die Spur zog sich schließlich durch die Steiermark, das Burgenland, Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Rund 60 Tatorte konnten bislang ermittelt werden.

Fahrzeuge bringen Ermittler auf die Spur eines 49-Jährigen

Eine entscheidende Rolle spielte ein Fahrzeug, das laut Polizei bei mehreren Taten verwendet worden sein dürfte. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem 49-Jährigen. Er ist nach Polizeiangaben in Ungarn bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestraft. Auch ein zweites auf ihn zugelassenes Fahrzeug geriet ins Visier. Dieses war Ende Juni nach einem ähnlich gelagerten Einbruch in Wien-Favoriten in der Nähe des Tatorts zurückgelassen worden. Der damalige Täter konnte flüchten. Anfang August reiste der 49-Jährige erneut nach Österreich ein. Ermittler beobachteten ihn unter anderem im Bereich von Autohäusern und Firmenparkplätzen. Eine konkrete Straftat konnte ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht nachgewiesen werden. Er verließ Österreich wieder.

Mit E-Scooter Industriegebiet ausgekundschaftet

Am 18. August kehrte der Tatverdächtige über den Grenzübergang Klingenbach nach Österreich zurück. Dieses Mal blieben ihm Polizisten auf den Fersen und observierten ihn bis nach Brunn am Gebirge in Niederösterreich. Dort soll der 49-Jährige laut Polizei ein Industriegebiet mit einem E-Scooter ausgekundschaftet haben. In der darauffolgenden Nacht erfolgte schließlich der Zugriff. Der Mann soll zuvor Lichtmodule und Motorhauben auf dem Gelände eines Autohauses demontiert haben. Als er die Fahrzeugteile zu seinem in der Nähe abgestellten Wagen brachte und verlud, griffen Einsatzkräfte der EGS Niederösterreich ein. Der 49-Jährige wurde auf frischer Tat festgenommen. Allein bei diesem Einbruch entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Verdächtiger nach Graz überstellt

Nach seiner Festnahme wurde der Mann nach Graz gebracht und einvernommen. Dabei zeigte er sich laut Polizei lediglich zum Einbruch in Brunn am Gebirge geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Damit ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Die Ermittler prüfen weitere Tatorte und mögliche Zusammenhänge. Ob und in welchem Umfang der 49-Jährige mit den übrigen Fällen in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.