Bis zu 2.000 Euro Strafe: Das gilt jetzt auf allen Kinderspielplätzen

Auf österreichischen Spielplätzen darf man ab sofort keine Zigarettenstummeln oder verwandten Produkte mehr auf den Boden werfen. Bei Missachtung drohen hohe Strafen.

Für Kinder können Zigarettenstummel gefährlich werden: Über die Hälfte aller stationär behandelten Patienten mit Nikotinvergiftungen sind jünger als vier Jahre.

Für Kinder können Zigarettenstummel gefährlich werden: Über die Hälfte aller stationär behandelten Patienten mit Nikotinvergiftungen sind jünger als vier Jahre.

Ab sofort drohen für alljene, die ihre Zigarettenstummel auf Kinderspielplätzen entsorgen, hohe Strafen. Die Regelung gilt ebenso für andere Nikotinprodukte. Bereits beim ersten Vergehen werden 500 Euro fällig. Wer wiederholt erwischt wird, der muss noch um einiges tiefer in die Geldbörse greifen – dann drohen Strafen von bis zu 2.000 Euro.

Mit dem Verbot sollen Kinder geschützt werden: Wien als Vorbild

Diese Maßnahme wurde vom Nationalrat beschlossen, um Kinder zu schützen. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) begründet das Wegwerfverbot auf Spielplätzen mit der steigenden Zahl an Nikotinvergiftungen – 58 Prozent davon betreffen Kinder unter vier Jahren. Das Risiko, dass Kleinkinder Zigarettenstummeln in den Mund nehmen, sei zu groß. Mit dem Verbot orientiert sich die Bundesregierung an Wien, wo Rauchen auf Spielplätzen schon komplett untersagt ist. In vielen Bundesländern und Gemeinden gelten per Verordnung teils noch strengere Regeln.

Grüne fordern noch mehr

Die Grünen stimmten der Novelle zwar zu, forderten jedoch weitergehende Schritte. Ralph Schallmeiner (Grüne) verwies auf einen früheren Entwurf von Gesundheitsminister Johannes Rauch, der neben E-Zigaretten und Nikotinbeuteln auch ein umfassendes Rauchverbot auf Spielplätzen vorsah. Entsprechende Anträge fanden aber keine Mehrheit. Die FPÖ lehnte die Vorgaben ab und kritisierte sie als bürokratischen „Kniefall vor Brüssel“. Das Verbot gilt seit dem gestrigen 20. August in ganz Österreich.