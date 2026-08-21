„150 Euro“: Beispiel zeigt, was die Reformdividende Millionen bringen könnte

Anfang dieser Woche war NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger beim ORF-Sommergespräch. Dort hat sie mit einer Idee aufhorchen lassen, die allen arbeitenden Österreichern Geld aufs Konto spülen könnte. Wir haben genauer nachgefragt.

Die so genannte „Reformdividende“, wie sie die NEOS-Chefin kurzerhand nannte, würde allen arbeitenden Österreichern, die Lohnsteuer zahlen, die Möglichkeit einer Steuerrückzahlung bringen. So möchte sie verhindern, dass Gelder, die durch Reformen entstanden sind, gleich wieder verprasst werden – etwa durch Wahlkampfzuckerl oder dergleichen. Gleichzeitig möchte man so trotz Auszahlung an einen großen Teil der Bevölkerung einen Schritt weg von der „Koste-es-was-es-wolle-Politik der Vergangenheit“ machen, so Meinl-Reisinger und die NEOS.

©BMEIA / Michael Gruber NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat beim ORF-Sommergespräch eine Reformdividende ins Spiel gebracht.

Was ist die Reformdividende und wann kommt sie zur Auszahlung?

Die Reformdividende käme dann ins Spiel, wenn der Staat Erfolg beim Sparen hat – also wenn man sich mehr erspart, als man im Vorhinein vereinbart hat. „Die Erfolge bei der Budgetkonsolidierung sollen künftig direkt bei den Menschen landen“, heißt es dazu seitens der NEOS. Herangezogen wird das Maastricht-Defizitziel des Bundes für das jeweilige Jahr. Eine unabhängige Institution wie etwa der Fiskalrat oder der Budgetdienst soll feststellen ob und in welcher Höhe eine Übererfüllung vorhanden ist. Ausgelöst wird sie ab einer Übererfüllung von 0,1 Prozent des BIP (500 Millionen Euro). 50 Prozent der Übererfüllung werden für den Schuldenabbau herangezogen, 50 Prozent an die Bevölkerung „als Steuerfreibetrag unbürokratisch in der Lohnverrechnung und antragslosen Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt“, erklärt man – und das im Folgejahr der Budgetdefizit-Übererfüllung.

„Wer mehr Lohnsteuer bezahlt, hat auch eine etwas höhere Entlastung“

Wir wollten nun wissen, was das konkret für die Menschen hierzulande bedeuten würde. Prinzipiell werde die Reformdividende „allen zugutekommen, die Lohnsteuer zahlen“ und der Freibetrag sei „für alle gleich hoch“, so die NEOS gegenüber 5 Minuten. Die konkrete Steuerersparnis würde aber freilich vom jeweiligen Steuersatz abhängen. Heißt also: „Wer mehr Lohnsteuer bezahlt, hat auch eine etwas höhere Entlastung.“

Was bedeutet die Reformdividende jetzt konkret am Konto?

So schön, so gut. Was könnte beim durchschnittlichen Österreicher nun aber am Ende eines erfolgreichen Jahres konkret im Börserl bleiben? Die NEOS erklären das exklusiv gegenüber 5 Minuten anhand des Vorjahres und rechnen vor: Bei einer Maastricht-Übererfüllung von 0,3 Prozent des BIP (macht rund 1,5 Milliarden Euro, was in etwa der Übererfüllung des Bundes) würden 750 Millionen Euro für den Reform-Dividenden-Freibetrag bleiben. Bei einem allgemeinen Freibetrag von rund 400 Euro würde das pro Person knapp 150 Euro ausmachen, so die NEOS.

Die Reformdividende wird im Folgejahr der Budgetdefizit-Übererfüllung automatisch über das Steuersystem wirksam und senkt die Lohnsteuer. Dafür wird ein eigener Reformdividenden-Freibetrag geschaffen, der direkt in der Lohnverrechnung beziehungsweise über die antragslose Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt wird und als eigene Position auf dem Lohnzettel ausgeschildert wird – unbürokratisch, ohne Antrag, ohne neue Auszahlungsstruktur. NEOS auf Nachfrage von 5 Minuten

Koalitionspartner bleiben vage und zurückhaltend

Ob eine Reformdividende nun tatsächlich kommen könnte, hängt freilich nicht nur von den NEOS ab sondern von allen Regierungsparteien. Die Koalitionspartner rund um SPÖ und ÖVP – und vor allem das SPÖ-geführte Finanzministerium – haben sich bisher nur vage dazu geäußert. Wahlzuckerl möchte man seitens der ÖVP jedenfalls nicht verteilen, die SPÖ möchte erst einmal den monetären „Scherbenhaufen“ aufräumen und die Budgetziele erfüllen. Dann könne man auch darüber reden, was man mit dem Spielraum macht, den man sich erarbeitet.

Auch Pensionen waren Thema beim Sommergespräch

Zusätzlich waren beim ORF-Sommergespräch mit Meinl-Reisinger auch noch die Pensionen hierzulande ein großes Thema. So würde die NEOS-Chefin das Pensionssplitting gerne verpflichtend machen – und nicht wie aktuell freiwillig. Mehr dazu hier: Pension teilen: NEOS-Chefin will diese Österreicher dazu verpflichten. Außerdem wurde auch einmal mehr über die Erhöhung des Antrittsalters diskutiert. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen: Mit 67 in Pension: NEOS wollen Allparteien-Gipfel im Herbst.