„Riesige Gewitter-Cluster“: Meteorologe Sigi Fink warnt vor neuerlichen Unwettern

Gestern Donnerstag kam es in weiten Teilen Österreichs bereits zu heftigen Unwettern - auch für heute Freitag "wird es turbulent", wie Meteorologe Sigi Fink prognostiziert.

An der ligurischen Küste rund um Genua formiert sich aktuell laut dem Meteorologen Sigi Fink ein Genua-Tief. Diese Süd-Front kann sorgt für heftige Unwetter, die von Italien in den nächsten Stunden nach Österreich ziehen werden. Bereits am frühen Nachmitttag muss man in Vorarlberg und wenig später auch in Nordtirol mit Unwettern rechnen.

Riesige Gewitter-Cluster, die mehrere Stunden andauern können

„Es wird turbulent“, so Sigi Fink in einem auf Facebook veröffentlichen Video weiter. Diese großen Gewitter-Cluster haben laut dem Meteorologen eine immense Gewalt in Form von Sturmböen. Das Genua-Tief wird in weiterer Folge zu einem Bayern-Tief, das über die Alpen schwappt. Damit zieht dann auch die Gewitterfront über Österreich. Nach dem heftigen Regen, der im Moment in Südtirol niedergeht, wird diese Front folgen.

Zuerst kracht es in Vorarlberg und Nordtirol

Wo es zuerst Vorarlberg und Nordtirol erwischt, geht es etwas später in Osttirol und Oberkärnten weiter. Auch das Salzburger Land, Oberösterreich und das westliche Niederösterreich dürfte die Front im Laufe des Tages noch treffen. Stürmische Böen können durch die Druckwelle sogar bis nach Wien und ins Nordurgenland ziehen.

Böen von 70 bis 100 km/h möglich

Ähnlich wie schon gestern erreichen Windböen stellenweise Spitzen bis zu 100km/h. Der Regenfall wird zudem nicht überall gleich ergiebig sein, im Südosten dürfte laut Fink weniger ankommen als im Westen und Nordwesten. Die schwersten Gewitter werden um Bayern herum prognostiziert.

Bereits gestern Donnerstag kam es zu schweren Unwettern

Schwere Unwetter haben bereits von Donnerstag auf Freitag in Teilen Österreichs zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Besonders betroffen war Niederösterreich: Allein im Bezirk Bruck an der Leitha gab es rund 400 Einsätze, bei denen mehrere Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten. In Haslau an der Donau wurden Personen aus einem vom Hochwasser eingeschlossenen Auto befreit, während in Maria Ellend ein Baum auf ein Wohnhaus stürzte. Auch die Wiener Feuerwehr verzeichnete etwa 100 zusätzliche Einsätze.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.08.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert