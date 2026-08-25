Kroatien vor nächster Hitzewelle: Jetzt sind sogar über 40 Grad möglich

Wer Ende August noch Urlaub in Kroatien macht, muss sich auf extreme Hitze einstellen. Nach einer kurzen Verschnaufpause steigen die Temperaturen an der Adria wieder kräftig an. Zum Höhepunkt sind sogar mehr als 40 Grad möglich.

Der Sommer 2026 lässt Kroatien nicht los. Obwohl sich der August bereits dem Ende nähert, steht dem beliebten Urlaubsland eine weitere außergewöhnlich heiße Phase bevor. Besonders an der Adriaküste könnte das Thermometer in den kommenden Tagen wieder Werte erreichen, die selbst für Hochsommer-Verhältnisse bemerkenswert sind. Dabei könnte ein ohnehin außergewöhnlicher August noch einen weiteren Rekord aufstellen. Nach Angaben des kroatischen Wetterdienstes DHMZ war bislang jeder einzelne Augusttag wärmer als im langjährigen Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020. Vor allem Dalmatien sticht heraus.

Split und Dubrovnik knackten bereits die 40-Grad-Marke

Wie außergewöhnlich dieser Sommer ist, zeigen auch die bisherigen Spitzenwerte. In Split und Dubrovnik wurden 2026 erstmals seit Beginn der dortigen Aufzeichnungen Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Und damit dürfte die Hitze noch nicht vorbei sein. Der kroatische Wetterdienst hält es für wahrscheinlich, dass der August 2026 zumindest in Dalmatien nicht nur als heißester August, sondern sogar als wärmster Monat seit Beginn der offiziellen Messungen in die Statistik eingehen könnte. Eine kurze Wetterstörung sorgt am Dienstag zunächst für etwas Abwechslung. Vor allem an der nördlichen Adria sind am Morgen Gewitter möglich, die sich später weiter Richtung Süden verlagern können, bereits letzte Woche kam es immer wieder zu Unwetter und Regen, 5 Minuten hat berichtet: An der Adria: Starkregen, großer Hagel, Sturm – schwere Unwetter drohen. Im Bereich des Velebit ist vorübergehend auch kräftige Bora möglich. Die Tageshöchstwerte liegen bei 28 bis 33 Grad.

Fährst du oft nach Kroatien? Ja und auch sehr gerne. Es geht, ab und zu. Selten bis nie. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ab Mittwoch dreht der Sommer wieder auf

Die Abkühlung hält allerdings nicht lange. Bereits ab Mittwoch setzt sich wieder zunehmend sonniges Wetter durch. Gleichzeitig steigen die Temperaturen von Tag zu Tag. Verbreitet werden mehr als 30 Grad erwartet, regional sind bis zu 36 Grad möglich. Auch am Donnerstag bleibt es heiß. Auf den Inseln Mitteldalmatiens können zudem stärkere Windböen auftreten.

Freitag könnte der heißeste Tag werden

Besonders heiß dürfte es schließlich am Freitag werden. Dann werden vielerorts 33 bis 39 Grad erwartet. Lokal sind laut Prognose sogar mehr als 40 Grad möglich. Für Urlauber an der kroatischen Adriaküste bedeutet das noch einmal Hochsommer pur, allerdings mit einer erheblichen Hitzebelastung während der heißesten Stunden des Tages.

Auch zum Monatsende bleibt es über 30 Grad

Am Samstag zeichnet sich vorübergehend wechselhafteres und etwas weniger heißes Wetter ab. Lokal können auch Gewitter auftreten. Ein nachhaltiger Wetterumschwung ist damit aber offenbar noch nicht verbunden. Schon am Sonntag sowie am Montag, dem letzten Augusttag, werden erneut Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Spitzenwerte um 33 Grad sind möglich. Damit könnte ein außergewöhnlicher kroatischer Sommer bis zum letzten Tag des Monats seinem bisherigen Verlauf treu bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 09:14 Uhr aktualisiert