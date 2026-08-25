Tödlicher Hornissenstich: Feuerwehr trauert um Florian (32)

Diese Woche erschütterte der plötzliche Tod des erst 32-jährigen Florian seine Feuerwehrkameraden im Innviertel. Nun ist bekannt, was passiert sein soll: Ein Hornissenstich endete für den jungen Mann tödlich.

Er war erst 32 Jahre alt, engagierte sich seit Jahren bei der Feuerwehr und galt bei seinen Kameraden als verlässliche Stütze. Wie 5 Minuten bereits berichtete, hier nachzulesen: Große Trauer um Florian (32): „Viel zu früh aus Feuerwehrfamilie gerissen“, trauert das Bezirks-Feuerwehrkommando Ried im Innkreis um Florian, der völlig unerwartet verstorben war. Die Feuerwehr sprach davon, dass er „viel zu früh aus unserer Feuerwehrfamilie gerissen“ worden sei. Zu diesem Zeitpunkt waren die näheren Umstände seines Todes nicht bekannt. Nun berichtet die Krone, dass ein Hornissenstich eine schwere allergische Reaktion ausgelöst haben soll.

Hornissenstich soll tödlichen Schock ausgelöst haben

Demnach soll Florian in Mettmach von einer Hornisse gestochen worden sein. Der 32-Jährige wusste von seiner schweren Insektengiftallergie. Nach dem Stich dürfte er einen anaphylaktischen Schock erlitten haben. Ein Adrenalin-Autoinjektor, den Menschen mit einer bekannten schweren Allergie für solche Notfälle bei sich tragen können, soll in diesem Moment nicht griffbereit gewesen sein. Für Florian kam schließlich jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Große Trauer um den 32-Jährigen

Besonders groß ist die Betroffenheit bei der Feuerwehr. Florian war bereits seit vielen Jahren Teil der Feuerwehrfamilie und seit 2013 als Kassier der Freiwilligen Feuerwehr Emprechting tätig. Erst im Februar 2026 war sein Engagement mit der Bezirks-Feuerwehrverdienstmedaille in Silber gewürdigt worden. Seine Kameraden beschrieben ihn nach seinem Tod als hilfsbereiten und humorvollen Menschen, auf den stets Verlass gewesen sei. „Florian hinterlässt in unserer Feuerwehrgemeinschaft eine schmerzhafte Lücke“, hieß es im Nachruf des Bezirks-Feuerwehrkommandos. Seine Feuerwehrkameraden wollen vor allem die Erinnerung an den jungen Mann bewahren: „Seine Kameradschaft und sein Lächeln werden uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben.“

Allergische Reaktionen können lebensgefährlich werden

Schwere allergische Reaktionen auf Insektenstiche können innerhalb kurzer Zeit lebensbedrohlich werden. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit sterben österreichweit jedes Jahr sieben Menschen an den Folgen von Insektenstichen. Für Menschen mit bekannter schwerer Allergie kann ein Adrenalin-Autoinjektor im Ernstfall entscheidend sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2026 um 10:52 Uhr aktualisiert