Nach langer, schwerer Krankheit: „Herausragender Künstler“ mit 68 verstorben

Kammersänger Josef Luftensteiner ist nach langer und schwerer Krankheit im Alter von erst 68 Jahren verstorben. Die Gewerkschaft younion trauert nun um einen "herausragenden Künstler" und "engagierten Interessensvertreter".

Wörtlich heißt es laut younion: „Josef Luftensteiner war nicht nur ein herausragender Künstler, sondern auch ein engagierter Interessensvertreter der Beschäftigten und eine prägende Stimme für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der österreichischen Bundestheater.“ Der Verstorbene war langjähriger Vorsitzender des künstlerischen Betriebsrats der Volksoper Wien, Mitglied des younion-Landesvorstandes und Vorsitzender der Sektion Bühnenangehöriger. Als solcher hat sich Luftensteiner mit großer Leidenschaft, Kompetenz und Menschlichkeit für die Anliegen seiner Kollegen eingesetzt. Sein Engagement war geprägt von Geradlinigkeit, Verantwortungsbewusstsein und einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen der Beschäftigten im Kulturbereich.

Josef Luftensteiner war ein „außergewöhnlicher Gewerkschafter“

Der Vorsitzende der younion, Christian Meidlinger, erklärt, dass man mit Luftensteiner „einen außergewöhnlichen Gewerkschafter, einen überzeugten Interessensvertreter und einen Menschen, der stets das Gemeinsame vor das Trennende gestellt hat“ verlieren würde. Sein Einsatz sei beispielgebend gewesen. Meidlinger weiter: „Er war eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und den Zusammenhalt in unserer Gewerkschaft.“

„Auf der Bühne und hinter den Kulissen hat er Maßstäbe gesetzt“

Die younion-Vorsitzende der Hauptgruppe 8 (Kultur- und Sportgewerkschaft), Elsbeth Walnöfer, weiß außerdem, dass der Verstorbene über Jahrzehnte die österreichische Kulturlandschaft mitgestaltet hat: „Auf der Bühne und als engagierter Betriebsrat hinter den Kulissen hat er Maßstäbe gesetzt. Sein Engagement für arbeitsrechtliche und kulturelle Belange werden in Erinnerung bleiben.“ Und abschließend meint sie außerdem noch: „Die Kulturschaffenden Österreichs verlieren einen verlässlichen Weggefährten und einen leidenschaftlichen Kämpfer für ihre Rechte.“