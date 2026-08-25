34 Schwimmbad-Coups: Polizei schnappt mutmaßliches Einbrecher-Trio

Eine Polizeikontrolle in Haus im Ennstal bringt den entscheidenden Durchbruch: Drei Männer sollen für 34 Einbrüche in Frei- und Hallenbäder verantwortlich sein. Die Tatserie reicht weit über die Steiermark hinaus.

Eine nächtliche Polizeikontrolle in Haus im Ennstal brachte offenbar den Durchbruch bei einer monatelangen Einbruchsserie. In der Nacht auf Sonntag, 23. August, hielten Polizisten ein Auto mit britischen Kennzeichen an. Was die Beamten darin entdeckten, machte sie stutzig: Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei zahlreiche Einbruchswerkzeuge und Maskierungen. Fast zeitgleich wurde bekannt, dass unmittelbar zuvor in das Freibad in Haus im Ennstal eingebrochen worden war. Für die drei Männer im Auto, zwei 44-jährige Rumänen und einen 40-jährigen Moldauer, endete die Nacht mit der Festnahme.

Bäder in vier Bundesländern betroffen

Für die steirischen Ermittler war der Fall allerdings deutlich größer. Bereits seit Ende Juni beschäftigten zahlreiche Einbrüche in Freibäder das Landeskriminalamt Steiermark. Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei vor allem auf Bargeld abgesehen. Im Zuge der Ermittlungen konnten den drei Verdächtigen laut Polizei schließlich zwei Einbruchsserien mit insgesamt 34 vollendeten oder versuchten Taten zugeordnet werden. Betroffen waren nahezu alle Bezirke der Steiermark. Doch auch im Südburgenland, im Süden Niederösterreichs und im Osten Kärntens sollen die Täter zugeschlagen haben. Auffällig: Ziele waren ausschließlich Frei- und Hallenbäder.

Erste Serie begann bereits im Juni

Die erste Serie erstreckte sich laut Polizei vom 22. Juni bis zum 1. Juli. In diesem Zeitraum werden den Verdächtigen acht vollendete sowie zwei versuchte Einbrüche zugerechnet. Anfang August begann offenbar die nächste Serie. Zwischen 2. August und der Festnahme nach dem Einbruch in Haus im Ennstal registrierten die Ermittler weitere 21 vollendete und drei versuchte Taten.

Verdächtiger legt umfassendes Geständnis ab

Bei den anschließenden Einvernahmen machten die Männer unterschiedliche Angaben. Einer der drei Verdächtigen zeigte sich laut Polizei umfassend geständig. Er gab an, gemeinsam und arbeitsteilig mit den beiden anderen Männern vorgegangen zu sein. Als Motiv nannte er Geldmangel. Die beiden weiteren Beschuldigten zeigten sich hingegen nicht beziehungsweise lediglich teilweise geständig. Zudem sollen sie sich gegenseitig belastet haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurden alle drei Männer in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.