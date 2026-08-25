KI im Alltag: Diese Gefahren schätzen Österreicher völlig anders ein

Seit August gelten neue Vorgaben des europäischen AI Acts. Doch eine Studie der Uni Graz zeigt: Was der Gesetzgeber bei künstlicher Intelligenz als riskant einstuft, deckt sich nicht immer mit dem Empfinden der Bevölkerung.

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, doch wie gut passen diese gesetzlichen Kategorien eigentlich zu dem, was Menschen selbst als gefährlich empfinden?

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, doch wie gut passen diese gesetzlichen Kategorien eigentlich zu dem, was Menschen selbst als gefährlich empfinden?

Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, vom Chatbot bis zum Assistenzsystem im Fahrzeug. Gleichzeitig versucht die EU mit dem AI Act, Risiken zu begrenzen und klare Regeln für den Einsatz der Technologie zu schaffen. Doch wie gut passen diese gesetzlichen Kategorien eigentlich zu dem, was Menschen selbst als gefährlich empfinden?

Forschung der Uni Graz zeigt auf

Genau dieser Frage ist ein Forschungsteam rund um Datenwissenschaftler Stefan Thalmann von der Universität Graz nachgegangen. Gemeinsam mit Forschenden der TU Graz wurde untersucht, wie Menschen in Österreich unterschiedliche KI-Anwendungen beurteilen und ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ihr Vertrauen erhöhen. Die Untersuchung basiert auf 1.557 gültigen Antworten. Die Stichprobe sollte hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungsstand einen repräsentativen Querschnitt der österreichischen Bevölkerung abbilden.

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Drei sehr unterschiedliche KI-Anwendungen

Den Teilnehmern wurden drei konkrete Situationen vorgelegt. Eine KI erkennt anhand körperlicher Signale Frustration von Beschäftigten am Arbeitsplatz. Ein zweites System überwacht Lkw-Fahrer und soll Müdigkeit rechtzeitig erkennen. Beim dritten Beispiel ging es um personalisierte Film- und Musikempfehlungen, bei denen auch nicht klar gekennzeichnete Werbung eine Rolle spielte. Die Befragten sollten anschließend unter anderem einschätzen, wie riskant sie die jeweilige Anwendung auf einer Skala von 1 bis 10 finden. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Die Emotionserkennung am Arbeitsplatz wurde mit durchschnittlich 6,07 Punkten als riskanteste der drei Anwendungen beurteilt. Das Empfehlungssystem kam auf 4,98 Punkte. Ausgerechnet die KI zur Müdigkeitserkennung bei Lkw-Fahrern landete mit durchschnittlich 3,84 Punkten am unteren Ende.

Lkw-System sorgt für Überraschung

Gerade dieses Beispiel zeigt die Diskrepanz zwischen rechtlicher Einstufung und persönlichem Empfinden besonders deutlich. Die Müdigkeitserkennung wurde in der Studie als Hochrisiko-Anwendung nach dem AI Act untersucht. Das System analysiert beispielsweise Augenbewegungen, Griffstärke oder Herzfrequenz und soll bei Anzeichen von Müdigkeit warnen. Für viele Befragte scheint dagegen der praktische Nutzen im Vordergrund zu stehen: Das System soll schließlich verhindern, dass übermüdete Fahrer einen Unfall verursachen. Damit zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Eine Anwendung kann aus rechtlicher Sicht wegen ihrer Funktionsweise und möglichen Eingriffe besonders sensibel sein, während Menschen vor allem den unmittelbaren Nutzen wahrnehmen.

Mehr Sicherheit bedeutet nicht automatisch mehr Akzeptanz

Die Forschenden wollten deshalb auch wissen, was passiert, wenn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen ins Spiel kommen. Getestet wurden vier Maßnahmen: menschliche Kontrolle, unabhängige Prüfung beziehungsweise Zertifizierung, transparente Dokumentation sowie verpflichtende Schulungen für Entwickler. Bei der Emotionserkennung am Arbeitsplatz und dem Empfehlungssystem stieg die Akzeptanz durch solche Maßnahmen tatsächlich. Besonders stark wirkte dabei die Möglichkeit, dass ein Mensch eingreifen und Entscheidungen der KI übersteuern kann. Bei der Müdigkeitserkennung zeigte sich allerdings der gegenteilige Effekt. Dort war die Zustimmung bereits ohne zusätzliche Maßnahmen vergleichsweise hoch, weitere Sicherheitsvorkehrungen senkten die Nutzungsbereitschaft sogar leicht.

Besonders Skeptische lassen sich kaum überzeugen

Noch ein Ergebnis überraschte die Forschenden: Man könnte erwarten, dass Menschen, die KI als besonders gefährlich ansehen, auch besonders viele Sicherheitsmaßnahmen verlangen. Die Studie zeigt jedoch das Gegenteil. Personen mit einer hohen Risikowahrnehmung unterstützten im Durchschnitt weniger der vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen. Über alle drei Anwendungen hinweg befürworteten Menschen mit niedriger Risikoeinschätzung durchschnittlich 3,20 Maßnahmen, bei mittlerer Einschätzung waren es 2,51 und bei hoher Risikowahrnehmung nur noch 1,53. Das deutet darauf hin, dass Menschen mit starken Vorbehalten gegenüber einer KI-Anwendung nicht automatisch überzeugt sind, nur weil zusätzliche Kontrollen eingeführt werden.

Alter und Geschlecht spielen überraschend geringe Rolle

Auch die Frage, wer künstliche Intelligenz besonders kritisch beurteilt, liefert interessante Ergebnisse. Zwischen Männern und Frauen fanden die Forschenden bei den drei untersuchten Anwendungen keine signifikanten Unterschiede. Beim Alter zeigte sich ebenfalls kein einheitliches Bild. Je nach Anwendung schätzten jüngere oder ältere Befragte die Risiken unterschiedlich ein. Entscheidender als Alter oder Geschlecht scheint damit der konkrete Einsatzbereich der künstlichen Intelligenz zu sein. Technikaffine Menschen stuften die Gefahren bei zwei der drei Anwendungen hingegen etwas niedriger ein.

Selbst Wissen über den AI Act hilft kaum

Bemerkenswert ist zudem ein weiteres Ergebnis: Selbst Befragte, die angaben, den AI Act zu kennen, konnten die untersuchten Anwendungen nicht wesentlich häufiger den richtigen gesetzlichen Risikokategorien zuordnen. Bei der ersten Anwendung gelang die korrekte Zuordnung beispielsweise 34,8 Prozent jener Personen, die nach eigener Einschätzung Kenntnisse über den AI Act hatten. Bei Menschen ohne entsprechende Kenntnisse waren es 32,1 Prozent. Auch bei den beiden anderen Beispielen waren die Unterschiede statistisch nicht signifikant. Für die Forschenden deutet das auf eine Kommunikationslücke hin: Die Kategorien und Regeln des AI Acts sind für die breite Öffentlichkeit offenbar nicht ohne Weiteres auf konkrete Alltagssituationen übertragbar.

Grazer Forscher sehen Handlungsbedarf

Die Ergebnisse liefern damit auch Stoff für die politische Diskussion. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Schutzmaßnahmen wie menschliche Kontrolle, Zertifizierung oder Dokumentation keine universelle Lösung sind. Was Vertrauen schafft, hängt stark davon ab, um welche KI-Anwendung es geht. Die Forschenden sehen deshalb unter anderem bei verständlicher Risikokommunikation und digitaler Kompetenz Handlungsbedarf. Auch eine leichter verständliche Kennzeichnung von KI-Risikokategorien könnte helfen. Die zentrale Erkenntnis aus Graz: Zwischen dem Risiko auf dem Papier und dem Risiko im Kopf der Menschen kann ein erheblicher Unterschied liegen. Und zusätzliche Regeln schaffen nicht automatisch zusätzliches Vertrauen.