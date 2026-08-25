Pension mit 67: „Arbeitet dadurch keinen Tag mehr, sondern hat höhere Abschläge“

SPÖ-Chef Andreas Babler war am Montag, 24. August 2026, beim ORF-Sommergespräch zu Gast. Die Themen reichten dabei von Migration über Wählervertrauen bis hin zum Klimaschutzgesetz. Geredet wurde auch über die Pensionen.

Dass der Blick auf die aktuellen Umfragen niemanden in der SPÖ freuen würde, sei klar, so SPÖ-Chef Andreas Babler im ORF-Sommergespräch. Man wollte aber eine Besserung für das Land herbeiführen, daher habe man die Regierungsverantwortung in einer schwierigen Zeit gewählt und möchte so das Wählervertrauen auch schrittweise wieder zurückgewinnen. Und in einem Punkt spricht er vielen Menschen hierzulande wohl aus der Seele. Thema beim Sommergespräch war nämlich auch das Pensionsantrittsalter. Darüber hat auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Woche davor im ORF bereits gesprochen. Mehr dazu hier: Mit 67 in Pension: NEOS wollen Allparteien-Gipfel im Herbst.

„Es geht um Respekt gegenüber arbeitenden Menschen“

Angesprochen darauf, warum die SPÖ und Babler die Anhebung des Antrittsalters trotz zahlreicher gegenteiliger Expertenaussagen ablehnen würden, meinte er, dass es um „Respekt gegenüber arbeitenden Menschen“ gehen würde. Das hat er auch vor einigen Monaten bereits gegenüber 5 Minuten zum Thema hervorgehoben: Später in Pension, geringere Erhöhung? „Eine Frage des Respekts…“. Das sei die SPÖ-Position, so Babler.

©ORF / Roman Zach-Kiesling | SPÖ-Chef Andreas Babler hat der Erhöhung des Pensionsantrittsalters… ©ORF / Roman Zach-Kiesling | …im ORF-Sommergespräch einmal mehr eine Absage erteilt.

„Arbeitsintensität so hoch, dass…“

Aktuell habe man jenes Problem, dass Menschen das gesetzliche Pensionsalter oft gar nicht erreichen würden. Jede dritte Frau und jeder vierte Mann würden gar nicht direkt von der Erwerbstätigkeit in Pension gehen. Einerseits liege das daran, dass viele Unternehmen Menschen über 60 gar nicht mehr aufnehmen, weil sie ihnen zu teuer wären, andererseits seien viele auch im Krankenstand, „weil die Arbeitsintensität in der Pflege, in der Schwerarbeit so hoch ist, dass sie gar nicht gesund aus dem Erwerbsleben in die Pension kommen“, erklärt der SPÖ-Chef. Als Folge hätten die Betroffenen mit höheren Abschlägen und geringeren Pensionen zu rechnen.

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Das wäre laut Babler „viel gescheiter“

Viel „gescheiter“ wäre es seiner Meinung nach, dass man jetzt das Alter, in dem die Menschen tatsächlich in Pension gehen, erhöhen würde. Und zwar indem man bessere Arbeitsbedingungen schaffe und zusätzlich darüber nachdenke, „wie man es schaffen kann, dass man Unternehmen verpflichtet und Anreize bietet, dass ältere Beschäftigte auch wirklich beschäftigt werden“.

Babler: „Was, wenn das Pensionsalter auf 67 Jahre erhöht wird?“

Babler gibt auch ein Beispiel, was passieren würde, wenn das Pensionsalter auf 67 Jahre angehoben werden würde: „Was heißt das für die Frau, die 40 Jahre im Einzelhandel gearbeitet hat, 60 ist und nicht mehr kann? Sie arbeitet dadurch keinen Tag mehr, sondern sie hat höhere Abschläge, weil sie sieben Jahre warten muss, bis sie das gesetzliche Antrittsalter erreicht hat.“ Dafür stehe man nicht zur Verfügung. „Man muss Respekt haben. Wenn man sein Tagwerk nach 65 Jahren getan hat, dann ist es der Anspruch, dass man auch in Pension gehen kann.“

SPÖ will Pensionen unter anderem mit Millionärssteuer finanzieren

Angesprochen auf die Finanzierung des Pensionssystems, die immer schwieriger wird, meint der SPÖ-Chef, dass das ein anderes Thema sei. „Die SPÖ hätte ganz andere Finanzierungsmodelle, die viel fairer wären. Stichwort Millionärssteuer“, so Babler. Beim gesetzlichen Antrittsalter will die SPÖ aber nicht schrauben. „Ziel ist es, das faktische Pensionsalter zu erhöhen, dann hätten wir viele Probleme gar nicht. Mit uns gibt es keine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters“, meint Babler abschließend zum Thema.