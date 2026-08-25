Neues A1-Produkt soll alles an einem Ort vereinen

Wohl bei den meisten Haushalten in Österreich gehören Streaming, Fitness, Lernplattformen oder auch TV-Zusatzpakete bereits zum digitalen Alltag. Dazu ist man allerdings auf unterschiedliche Anbieter, Apps und Abos angewiesen. Dem möchte A1 nun ein Ende setzen – mit einem neuen Produkt, das diese Dienste bündeln soll. Dieses trägt den treffenden Namen „A1 Select“ kann man doch einen Service auswählen und diesen auch monatlich wechseln. Die Services sind zentral in der Main A1 App gebündelt. Kostenpunkt: 6,90 Euro pro Slot. Für A1-Privatkunden im Internet- und Mobilfunkbereich ist der erste Slot die ersten sechs Monate ohne zusätzliche Kosten enthalten, heißt es seitens des Mobilfunkers.

A1 Select „schafft mehr Übersicht, mehr Flexibilität und…“

A1-Vorständin Natascha Kantauer-Gansch ist sich sicher: „Menschen nutzen heute mehr digitale Services als je zuvor – von Streaming über Fitness bis Lernen. Mit A1 Select bündeln wir diese Angebote erstmals zentral in der Main A1 App. Das schafft mehr Übersicht, mehr Flexibilität und ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur zentralen Plattform für digitale Service.“

Wie funktioniert A1 Select?

Wie aber funktioniert das jetzt genau? Man kauft einfach einen Slot um 6,90 Euro pro Monat, befüllt diesen in der App mit einem Service eigener Wahl und kann diesen auch monatlich wechseln. Heißt: In einem Monat kann der Slot Netflix sein, im nächsten dann Canal+ und im wieder nächsten ein Fitness-, Lern- oder Kinderangebot. Freilich kann man den selben Service auch monate- bis jahrelang im selben Slot haben. Möglich sind bis zu 15 Slots pro Kunde. Zum Start sind etwa Netflix, Canal+, A1 Xplore TV M, Les Mills+, Montessori, Kidjo, Study Smarter und Fastic mit dabei. Neu bei A1 sind außerdem Disney+, HBO Max und YouTube Premium. Über A1 Select können zudem TV-Zusatzoptionen wie Stream+, Italia TV, Balkan TV, Pink TV und viele mehr genutzt werden. Die verfügbaren Services sollen laufend erweitert werden, verspricht man seitens A1.