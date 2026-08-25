Erstmals seit 36 Jahren: Neue Direktverbindung zwischen New York und Ljubljana

Nicht nur für Reisefans in Kärnten und der Steiermark eine echte Alternative: Wer im Süden Österreichs wohnt, spart sich bald langwierige Anreisen. Mit einer neuen Direktverbindung geht es ab 2027 über den Atlantik.

Gute Nachrichten für Reisebegeisterte aus dem Süden des Landes: Wer künftig einen Urlaub in New York oder allgemein in den Vereinigten Staaten plant, muss für den Anflug nicht mehr den Umweg über den Flughafen Wien-Schwechat nehmen – die bisher einzige Option für Direktflüge nach New York in Österreich.

Viermal wöchentlich

Ab dem Sommer 2027 nimmt United Airlines eine neue Direktverbindung auf und stellt damit erstmals seit 36 Jahren wieder eine nonstop Flugverbindung zwischen dem Flughafen Newark in New York und Ljubljana her, berichtet „EX-YU Avitation News“. Die Flüge auf der Strecke werden viermal wöchentlich – jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags – mit einer Boeing 767-400ER durchgeführt.

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Zehn neue Ziele in Europa und Asien

Jene neue Route ist Teil einer umfassenden Expansion der Fluggesellschaft, die ihr Streckennetz im Jahr 2027 um insgesamt zehn neue Ziele in Europa und Asien sowie vier weitere interkontinentale Verbindungen erweitert. Neben der slowenischen Hauptstadt Ljubljana bedient United Airlines ab Newark künftig auch Catania und Olbia in Italien, Ibiza und Valencia in Spanien, Luxemburg, Marseille und Toulouse in Frankreich sowie Terceira auf den Azoren in Portugal.

Start zwischen April und Juni

Im asiatischen Raum ergänzt zudem die japanische Insel Okinawa das Portfolio. Wie das Magazin „Travel + Leisure“ berichtet, starten die meisten dieser neuen europäischen Strecken zwischen April und Juni 2027 und werden bis September oder Oktober saisonal angeboten.